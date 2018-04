Chemie-Vorstand Kühne: Unsere Tür bleibt für Bury weiterhin offen

Anzeige

Leipzig. Es ist ein Schock für alle Chemie-Fans: Alexander Bury – Aufstiegsgarant, Pokalheld und jahrelanger Leistungsträger – wird Leutzsch zum Saisonende verlassen. Wie der Verein am Dienstagabend mitteilte, will sich Drittligist Chemnitzer FC die Dienste des 26-Jährigen sichern. Noch ist zwar kein Vertrag in Westsachsen unterschrieben, die Gespräche laufen aber auf Hochtouren. „Wir können nicht verhindern, dass Spieler angesprochen werden. Und Alex hat ja schon lange Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen geweckt, er hat uns in den vergangenen Jahren ja sehr weitergeholfen“, sagte BSG-Vorstandschef Frank Kühne am Mittwoch gegenüber dem SPORTBUZZER.

ERSTE | Alexander Bury verlässt die BSG Sagen wir so: Es tut ein bisschen weh. Alexander Bury hat sich entschlossen,... Gepostet von BSG Chemie Leipzig am Dienstag, 10. April 2018

Bury, bei Fans und Gegner für sein dynamisches Zweikampfverhalten geliebt und gefürchtet, wollte unbedingt noch einmal in die 3. Liga, so der Leutzscher Sportvorstand. „Alex hat uns beizeiten über seine Absichten in Kenntnis gesetzt. Das finde ich auch sehr gut. Wir haben ihm natürlich trotzdem auch einen neuen Vertrag angeboten, den er nicht angenommen hat. Klar ist aber auch: Chemie wird einem Spieler nie irgendwelche Steine in den Weg legen, wenn er wechseln möchte“, so Kühne weiter.

Dieser Transfer aus dem Leutzscher Holz zum CFC ist dennoch besonders: Denn die Chemnitzer meldeten am Dienstag Insolvenz an. Das bedeutet einen Abzug von neun Punkten in der laufenden Saison und die ohnehin auf dem drittletzten Platz rangierenden Himmelblauen sind damit praktisch als zweiter Absteiger gesetzt – neben den ebenfalls insolventen Erfurtern. Burys Traum von der 3. Liga droht zu zerplatzen.

Vage Chemnitzer Hoffnung

Allerdings, so berichtet der BSG-Vorstand, rechnet sich Chemnitz wohl doch noch etwas mehr aus. „Es gibt wohl Spekulationen über eine weitere Insolvenz in der Spielklasse und dass die Pleite des CFC nicht unbedingt auch zum Abstieg in die Regionalliga führen wird.“

Laut der Rechtsordnung des Deutschen Fußball-Bundes ist eine Insolvenzeröffnung nicht zwingend mit einem Abstieg verbunden. Voraussetzung wäre allerdings, dass der DFB dem westsächsischen Club die Lizenz für die 3. Liga erteilt. Die Entscheidung dazu fällt jedoch erst nach dem Saisonende. „Trotz des Abzugs wollen wir noch den 18. Platz erreichen. Er ist ein kleiner Hoffnungsfunke“, erklärte CFC-Sportdirektor Steffen Ziffert am Dienstag.

Sollten dennoch alle Stricke reißen, sich Verträge oder der Chemnitzer Überlebensplan in Luft auflösen, könnte der umworbende 26-Jährige auch weiterhin auf Chemie bauen. „Für Alex steht unsere Tür immer offen, das weiß er auch – egal ob jetzt oder in einem Jahr“, so Kühne am Mittwoch.

Aktuell kann Chemie das Chemnitzer Hin und Her zumindest erstmal egal sein. Denn die Leutzscher haben selbst noch fünf Liga-Endspiele und ein Pokalfinale vor der Brust. Dafür wird Bury auch noch dringend gebraucht: „Ich habe vollstes Vertrauen in Alex. Er hat hier noch Vertrag und ich bin sicher, er wird sich voll reinhängen und sich mit starken Leistungen von den Fans verabschieden wollen“, sagt sein Chef.

KOMMENTIEREN