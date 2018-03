Chemiefans fiebern Pokalfight in Auerbach entgegen – bereits 900 Gästekarten verkauft

Leipzig. Bei Chemie Leipzig läuft es wieder. Mit Zweikampfstärke, unbändigem Willen und neuer Kaltschnäuzigkeit haben sich die Grün-Weißen fulminant im Abstiegskampf der Regionalliga zurückgemeldet. Zehn Punkte aus den letzten vier Spielen sprechen eine deutliche Sprache, das Fünkchen Hoffnung auf den Verbleib in der Klasse ist zur kräftigen Flamme angewachsen. Zudem stehen die Leutzscher auch noch im Halbfinale des Landespokals, müssen am 25. März zum Liga-Konkurrenten nach Auerbach reisen.

Dabei dürfte der Auswärtskick im VfB-Stadion fast zum Heimspiel für Chemie werden, denn schon jetzt wurden 900 Gästekarten verkauft, sind zehn Chemie-Fanbusse mit Ziel Auerbach restlos ausgebucht. Und der Andrang ist ungebrochen: Am Sonntag gab es an den Verkaufsstellen für Pokaltickets im Kunze-Sportpark einige lange Gesichter, denn bereits vor Anpfiff waren alle Tickets vergriffen.

Sich sorgende Fans können allerdings durchatmen: „Es wird in den nächsten Tagen eine weitere relevante Anzahl an Tickets verfügbar sein. Der Verein bemüht sich in Absprache mit dem VfB Auerbach, das Kontingent so zu gestalten, dass es der Nachfrage gerecht wird“, teilte Chemie am Montag mit.