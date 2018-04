Chemnitzer FC meldet als zweiter Fußball-Drittligist Insolvenz an

Nach dem FC Rot-Weiß Erfurt hat auch Fußball-Drittligist Chemnitzer FC einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Der sächsische Club informierte darüber am Dienstagmittag die Mitglieder in einer E-Mail und stellte auch eine Mitteilung auf seiner Facebookseite online. Am Nachmittag will sich der Club öffentlich äußern.