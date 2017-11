China-Eklat: U20-Mannschaft verlässt Rasen bei Regionalliga-Spiel

"Wir wollen natürlich gute Gastgeber sein, insofern sind wir nicht glücklich über diese Vorkommnisse", sagte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann nach der Partie dem Kicker, betonte aber auch: "Wir hatten im Vorfeld unsere Ansprechpartner auf chinesischer Seite immer wieder darauf hingewiesen, dass die Spiele im Rahmen der in Deutschland geltenden freien Meinungsäußerung stattfinden. Wir sind der Meinung, dass dazu auch das Aufhängen einer solchen Flagge im Stadion gehört."

Zudem kündigte Zimmermann noch einmal ein Gespräch mit den chinesischen Vertretern. Er will der Delegation "empfehlen, gelassener mit solchen Aktionen umzugehen. Umgekehrt verurteilen wir es, den Fußball für bewusste Provokationen gegen unsere Gäste zu missbrauchen."

Schon im Vorfeld gab es große Kritik an den Freundschaftsspielen deutscher Mannschaften gegen die chinesische U20. In Vorbereitung auf Olympia 2020 absolviert der Nachwuchs aus China in den nächsten Monaten außer Konkurrenz Testspiele gegen die Südwest-Regionalligisten - mit Ausnahme von Waldhof Mannheim sowie der Stuttgarter Kickers und TuS Koblenz.