Nach Choreo-Zoff gegen Donezk: Polizeipräsident hofft auf Gespräch mit der Eintracht

Der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill hat den umstrittenen Polizeieinsatz rund um das Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt verteidigt. „Als Polizei können wir nicht nur darauf hoffen und vertrauen, dass strafrechtliches Verhalten ausbleibt“, sagte Bereswill in einem Interview der Frankfurter Neuen Presse am Montag. „Aber natürlich werden wir diesen Einsatz reflektieren und in einer umfangreichen Nachbereitung aufarbeiten.“ Er hoffe, dass das Gesprächsangebot dazu von der Eintracht auch wahrgenommen werde.