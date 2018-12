Christian Gentner: VfB Stuttgart mit rührender Geste für verstorbenen Papa

Eine Woche ist es jetzt her. Am 15. Spieltag war Herbert Gentner, der Vater von VfB-Profi Christian Gentner, in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart zusammengebrochen und verstorben. Gerade hatte sein Sohn mit dem VfB den Gast von der Berliner Hertha mit 2:1 besiegt.

Große Anzeige im Stadionheft

Vor dem Heimspiel gegen Schalke an diesem Samstag widmete der VfB nun Papa Gentner eine komplette Seite im Stadionmagazin.