Christian Gentner schwer getroffen: Drama um Stuttgart-Kapitän

In den Schlussminuten des Bundesliga-Spiels zwischen dem VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg (1:0) verletzte sich Stuttgarts Kapitän Christian Gentner mutmaßlich schwer. Der 32-Jährige wurde im Wolfsburger Strafraum vom Knie des VfL-Torwarts Koen Casteels getroffen und verlor offenbar das Bewusstsein. Anschließend wurde er minutenlang behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

VfB-Trainer Hannes Wolf war so besorgt um seinen Kapitän, dass er auf den Platz lief und sich bei seinen Spielern und den Sanitätern über den Gesundheitszustand seines Spielers erkundigte. Die gute Nachricht: Als Gentner mit der Trage vom Platz gebracht wurde, war der Mittelfeldspieler laut Sky ansprechbar.

War es ein Elfmeter?

Es passierte in der 88. Minute: Casteels rauschte mit voller Wucht in den Stuttgarter Kapitän, der sich mit nach vorn gewagt hatte. Er sackte nach einem Wirkungstreffer an die Schläfe sofort zu Boden. Die TV-Zeitlupen waren schockierend, Gentner konnte nicht mehr ausweichen und wurde von Casteels frontal ins Gesicht getroffen. Auf Agenturfotos ist zu erkennen, dass der Ex-Wolfsburger heftig aus dem Mund blutet.