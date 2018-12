Christian Gentner in der Startelf des VfB Stuttgart - drei Tage nach dem Tod von Vater Herbert 

Dieser Schritt verdient größten Respekt: Nur drei Tage, nachdem sein Vater kurz nach dem Sieg gegen Hertha BSC (2:1) im Stadion verstarb, steht Christian Gentner wieder in der Startelf des VfB Stuttgart. Die Schwaben spielen um 20.30 Uhr beim VfL Wolfsburg und bestätigten Gentners Einsatz eine Stunde vor Spielbeginn in den sozialen Medien. Der VfB-Kapitän wird gegen seinen Ex-Verein gegen die Trauer spielen. Das hatte sich nach jüngsten Aussagen des Vereins bereits angedeutet.

Das sagt Stuttgart-Trainer Markus Weinzierl zum Startelf-Aufgebot von Christian Gentner

„In einer solch schwierigen Situation handelt jeder Mensch individuell. Es war für uns von Beginn an klar, dass wir im Hinblick auf die Spiele beim VfL Wolfsburg und gegen Schalke 04 jede Entscheidung von Christian respektiert hätten“, sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke: „Es spricht für seine persönliche Identifikation mit unserem Klub und die außergewöhnliche Beziehung der Familie Gentner zum VfB, dass Christian in beiden Partien spielen wird. Seine Entscheidung verdient tiefen Respekt.“

Trainer Markus Weinzierl begründete die Entscheidung im Interview mit Sky. "Er hat sich bei mir am Sonntag gemeldet. Er will wieder in den Alltag. Dass er heute zur Verfügung steht, ist wichtig für uns. Er ist unser Kapitän", so der VfB-Coach. Gentner habe auch zur Mannschaft gesprochen. "Christian hat selber zwei, drei Sätze gesagt, die gut und emotional waren für die Jungs."

Wichtige Spiele gegen Wolfsburg und Schalke

Stuttgart geht in zwei sehr wichtige Spiele gegen Wolfsburg und Schalke am kommenden Samstag (15.30 Uhr) - und kämpft um den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld. Da will der Kapitän der Schwaben, der am Sonntag beim Training noch fehlte, trotz seines persönlichen Schicksalsschlages nicht fehlen.