Schalke-Manager Christian Heidel über DFB-Vermarktung: "Fast schon überheblich"

Schalke-Manager Christian Heidel hat die Werbung und Vermarktung rund um die deutsche Nationalmannschaft kritisiert. Es habe in der Vergangenheit „sicher schon geglücktere Marketingmaßnahmen“ gegeben, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: „#BestNeverRest und all das kam zu selbstbewusst, fast überheblich rüber. Niemand hat auch nur in Erwägung gezogen, dass Deutschland nicht mindestens ins Halbfinale kommen könnte – mich eingeschlossen. Bei WM-Tipps haben fast alle, die jetzt kritisieren, auf Deutschland als Weltmeister getippt.“