Christian Heidel: Netzreaktionen zum Schalke-Rücktritt - "Tedesco genauso verantwortlich"

Manager Christian Heidel hat nach den monatelangen Querelen um seine Person einen Schlussstrich unter sein Engagement beim FC Schalke 04 gezogen. Der 55-Jährige kündigte nach dem 0:3 bei seinem Ex-Klub FSV Mainz 05 seinen Rücktritt spätestens zum Saisonende an. "Ich bin gesamtverantwortlich für den sportlichen Bereich. Das war bis zum Sommer okay, aber in dieser Saison stehen wir in der Bundesliga einfach schlecht da", sagte Heidel bei Sky und begründete seine Entscheidung auch mit den ständigen Debatten um seine Position: „Ich bin jemand, der konsequent ist. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen: 'Ich stehe für Ruhe', wenn ich der Auslöser für Unruhe bin.“ Heidel wird den Klub ohne Abfindung verlassen - ein Nachfolger wird gesucht.