Bericht: Heidel bei Schalke 04 angezählt - Heldt oder Boldt als Nachfolger?

Nach der Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison ist der FC Schalke 04 in der laufenden Spielzeit rasant abgestürzt. Die Königsblauen überwinterten mit mageren 18 Punkten auf Platz 13 der Tabelle, weit entfernt von den anvisierten internationalen Rängen - und noch weiter weg von Herbstmeister und Erzrivale Borussia Dortmund. Nach Informationen der Bild am Sonntag könnte diese Krise Manager Christian Heidel den Job kosten.

Muss auch Tedesco zittern?

Auch Trainer Domenico Tedesco stehe auf dem Prüfstand. Der 33-Jährige, der Schalke 04 in der Vorsaison noch bis zur Vizemeisterschaft geführt hatte, müsse Ergebnisse einfahren, um seinen Job zu sichern. Am Sonntag treffen die Königsblauen auf den VfL Wolfsburg. Ein Sieg ist Pflicht, will man nicht noch tiefer in den Abstiegskampf geraten.