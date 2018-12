Handball-Bundestrainer Prokop: "Ja, ich hatte Teile der Mannschaft verloren"

Christian Prokop nimmt sich Zeit. Für ein Gespräch in der Heimat – bei einem Gang über den Leipziger Weihnachtsmarkt. Der 39-Jährige blickt im Gespräch mit SPORTBUZZER-Reporter Tamo Schwarz zurück auf das Handballjahr: ruhig, reflektiert, selbstkritisch. Viel lieber aber schaut er auf das, was da kommt im Januar: die Heim-Weltmeisterschaft, seine „zweite Chance“. Dafür ordnet der Handball-Bundestrainer alles unter, sogar die große Sause anlässlich seines 40. Geburtstages am Heiligen Abend.

SPORTBUZZER: Herr Prokop, wenn Sie 2018 Revue passieren lassen – welches Gefühl kommt am stärksten in Ihnen hoch?

Christian Prokop: Sportlich war es ein sehr lehrreiches und schwieriges Jahr. Am Anfang des Jahres stand unsere leider schlecht verlaufene EM in Kroatien. Wir haben aber daraus unsere Lehren gezogen und seitdem die Zeit genutzt, um Veränderungen anzustoßen, damit wir für die bevorstehende WM im eigenen Land gut gerüstet sind.

Haben Sie so kurz vor der WM Angst vor Verletzungen?

Wir mussten in der Vergangenheit schon oft auf Verletzungen reagieren, haben einen fast 30 Mann starken Kader. Aber mittlerweile haben wir eine deutliche Hierarchie in der Mannschaft. Gewisse Spieler sind nicht eins zu eins ersetzbar.

Handball-WM 2019: Das ist der 18er-Kader der deutschen Nationalmannschaft Andreas Wolff: Tor, 27 Jahre alt (THW Kiel) ©

Anzeige

Ist diese deutlichere Hierarchie auch eine Lehre aus der verkorksten EM?

Mit Sicherheit. Ich habe in meinem ersten Turnier alle, hinsichtlich ihrer Stellung in der Mannschaft, gleichbehandelt. Ich habe Dinge vorgegeben, von denen ich taktisch überzeugt war, und erwartet, dass das alles so eins zu eins umgesetzt wird. Ich vergaß, dass auch die Spieler über einen eigenen großen Erfahrungsschatz verfügen, und werde diesen im Austausch mehr nutzen.

Wie haben Sie das mediale Gewitter nach dem Ausscheiden bei der EM ausgehalten?

Das war eine sehr bittere Erfahrung. Die Berichterstattung war aus meiner Sicht überzogen, aber in beide Richtungen. Es wird generell zu schnell hochgejubelt und dann genauso schnell wieder fallen gelassen. Eben noch galt ich als der Julian Nagelsmann des Handballs. Und auf einmal bei und nach der EM wurde interpretiert und spekuliert, zum Teil ohne Fundament. Ich habe viel Unterstützung in meinem engen Familien- und Freundeskreis bekommen. Aber auch die Mannschaft war bereit, alles offen aufzuarbeiten, und hat nicht blockiert. Alle waren an einem offenen Dialog interessiert.

Hatten Sie die Mannschaft nach der EM verloren?

Ich möchte nicht sagen, dass ich die gesamte Mannschaft verloren hatte, aber einige Spieler vertrauten mir nicht mehr, da wir uns zu wenig ausgetauscht hatten. Während des Turniers war mir die Zeit für jeden Einzelnen abhandengekommen. Das hat für negative Stimmung gesorgt.

War das das größte Versäumnis?

Das ist einer von mehreren Punkten. Ein anderes Beispiel ist unsere Leistung in der Spielsteuerung. Das hat in Kroatien nicht funktioniert. Oder die Anpassung des taktischen Konzeptes an die Stärken der Spieler, die sie in ihren Vereinen in der höchsten Wiederholung spielen. Da habe ich einen Weg verlangt, in dem sich die Spieler unwohl fühlten. Das habe ich unterschätzt. Ja, ich hatte sicherlich Teile der Mannschaft verloren. Aber nachdem sich das Präsidium des DHB für mich ausgesprochen hatte, ging es darum, die Ärmel hochzukrempeln, nach vorn zu schauen und das Vertrauen der entscheidenden Spieler wiederzugewinnen.

Aber einer wie Sie, der aus Verletzungsgründen einst als Spieler von Rechtshänder auf Linkshänder umgeschult hat und danach noch zum Erstligaprofi wurde, schmeißt die Brocken nicht so leicht hin, oder?

Es gab keine Sekunde, in der ich überlegt habe, hinzuschmeißen, weil ich mit dieser Nationalmannschaft noch viel vorhabe und bewusst einen Fünfjahresvertrag unterschrieben habe. Für mich ist die WM eine zweite Chance. Ich will es besser machen.

Bob Hanning, der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes, hat mal gesagt, der Handball brauche Typen, die bei der Heim-WM geboren werden müssen. Braucht Handball-Deutschland neue Typen?

Ohne Typen werden wir die tollen Arenen bei der WM nicht mit guten Ergebnissen hinter uns bringen. Wir müssen glaubhaften, extrovertierten Handball spielen. Ich bin davon überzeugt, dass wir viele Typen in der Mannschaft haben. Extrovertierte Typen wie Andreas Wolff oder Silvio Heinevetter. Es gibt aber auch introvertierte Vertreter wie Steffen Weinhold, Hendrik Pekeler oder Finn Lemke, die aber intern eine hohe Akzeptanz genießen. Wessen Stern bei der WM aufgehen wird, kann man nicht sagen. Am wichtigsten ist mir der Mannschaftsstern.

Die 50 größten Sportler der Geschichte Usain Bolt, Diego Maradona oder doch Roger Federer? Wer ist der größte Sportler der Geschichte? ©

Welche Ziele haben Sie sich für die WM gesteckt?

Persönlich: einen besseren Mix zu finden aus Fokussierung und Lockerheit. Der größte Wunsch ist, eine Mannschaft ab dem 10. Januar ins Turnier zu schicken, die begeistert, mit der man sich voll identifizieren möchte. Ich vergleiche das gern mit der Eishockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen. Ich mag nicht nur Schönspielerei, sondern auch harte Arbeit. Da wächst bei uns richtig was zusammen. Das Ziel ist das Halbfinale in Hamburg.

Sie werden Heiligabend 40 Jahre alt. Gibt es eine Geburtstagssause?