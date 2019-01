Erstaunliche Aussagen von Chelsea-Trainer Maurizio Sarri! Wie der Italiener nach dem 0:0 am Mittwochabend gegen den FC Southampton erklärte, erfuhr er erst auf der Zielgeraden der Verhandlungen vom Transfer von BVB-Star Christian Pulisic zu den Londonern. "Am Dienstag wusste ich noch von nichts", sagte der Coach: "Der Klub hat mich vor rund einem Monat zu meiner Meinung über ihn befragt. Diese war positiv. Am Mittwoch erfuhr ich dann, dass der Deal perfekt ist. Vorher wusste ich von nichts."