Christian Schulz über die Zeit bei der U23: "Manchmal übernehme ich ihre Sprache"

Zurufen? Naja, ich weiß ja noch genau, wie es damals war vor drei Jahren, als wir abgestiegen sind. Daher weiß ich, dass die Situation für die Jungs vom Kopf her sehr belastend ist. Es ist immer einfach, zu sagen: Geht raus, haut alles raus, spielt Fußball! Aber das ist nicht so einfach. Deshalb war das Spiel gegen Nürnberg gut. Die Jungs können dadurch jetzt ein bisschen durchpusten und sagen: Wir können es ja doch.

Was würden Sie Ihnen gerne zurufen?

Die Profikarriere ist für mich erledigt. Aber natürlich schaue ich, was die erste Mannschaft macht, weil ich ja persönlich viele kenne.

Christian Schulz, wie wohl fühlen Sie sich als Ex-Profi in der U23? Würden Sie den aktuellen Profis gerne in der aktuellen Situation helfen?

Christian Schulz kam aus der Werder-Jugend und wurde in Bremen zum Profi. Hier ist er im Einsatz gegen 96-Profi Delura. ©

Wie fühlte sich das halbe Jahr als Ex-Profi beim Fußball-Nachwuchs an?

Es sind heranwachsende Männer. Das macht Spaß. Das hält einen auch jung. Das gilt auch für die Sprache. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich die Sprache sogar selbst annehme. (lacht)

Was wird denn da gesagt?

Es ist eher, wie etwas gesagt wird. Etwa so (er hebt die Hand, kneift die Augen zusammen): „Geiel. Das ist geiel!“ Ich mache das schon selbst so. Zum Glück finde ich den Ausknopf wieder, sobald ich vor der eigenen Haustür stehe. Mit Christoph Dabrowski arbeite ich auch sehr gerne zusammen. Am Anfang, das gebe ich gerne zu, habe ich mich gefragt, ob das wirklich etwas für mich ist.

Und wie ist das Niveau?

Das meine ich. Da hatte ich noch einige Fragezeichen, ob ich da umswitchen kann. Das ist schon was anderes, ob du vor 40 000 Leuten spielst oder vor 400 auf dem Dorf. Aber ich kriege das gut hin. Es geht jetzt darum, den jungen Spielern Hilfestellung zu geben.