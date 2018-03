Christian Streich rastet aus: Rot-Eklat auf Schalke! Sah Petersen die Karte nicht?

Oliver Kahn: In nur einem Spiel leistete sich Oliver Kahn 1999 gleich zwei Ausraster. Beim 2:2 gegen den BVB fiel er nicht nur aufgrund seines Kung-fu-Tritts in Richtung von Stephane Chapuisat negativ auf, sondern auch mit einem Biss gegen Heiko Herrlich. Zwar gab der heutige Leverkusen-Trainer später zu, den FCB-Keeper auf Empfehlung von Jürgen Kohler provoziert zu haben, doch mit Kahns Ohr-Knabberei war wirklich nicht zu rechnen. © imago/Team 2

Nigel de Jong: Während der Kung-fu-Tritt von Oliver Kahn noch glimpflich ausgegangen war, hätte man Nigel de Jongs gestrecktes Bein gegen den Brustkorb von Xabi Alonso sogar als Straftat bezeichnen können. Das waren zumindest die Worte von Schiedsrichter Howard Webb, der das WM-Finale 2010 zwischen Spanien und den Niederlanden gepfiffen hatte. Allerdings kam diese Erkenntnis etwas zu spät. Während des Spiels hatte der Unparteiische diese Brutalo-Aktion nicht richtig gedeutet und dementsprechend auf eine Rote Karte verzichtet. © 2010 Getty Images

Pepe: Im Gruppenspiel bei der WM 2014 erwischt Portugals Pepe Thomas Müller mit dem Arm im Gesicht. Anstatt sich für diesen Ellbogencheck zu entschuldigen, stürmt der Verteidiger auf den am Boden sitzenden deutschen Stürmer zu und beschimpft ihn. Danach brannten auch Müller die Sicherungen etwas durch, der diese Reaktion nicht auf sich sitzen ließ. © 2014 Getty Images

Eric Cantona: Es war eine der härtesten Szenen im Fußball: ManUs Cantona flog im Jahr 1995 in einem Premier-League-Spiel gegen Crystal Palace vom Platz. Beim Verlassen des Feldes wurde er angeblich von einem gegnerischen Fan beleidigt und bespuckt. Die Reaktion des Rüpel-Kickers ließ nicht lange auf sich warten. Mit einem Kung-fu-Tritt streckte er den Zuschauer nieder und wurde daraufhin für ein halbes Jahr gesperrt. © imago/Colorsport

Norbert Siegmann: Die 25 Zentimeter lange offene Fleischwunde an Ewald Lienens Oberschenkel gilt heute noch als eine der schlimmsten Verletzungen, die es in der Bundesliga-Geschichte jemals zu sehen gab. Verantwortlich dafür war Bremens Norbert Siegmann, der in dieser Situation im Jahr 1981 laut eigener Aussage übermotiviert und unerfahren zu Werke gegangen war. © Getty/Montage

Tim Wiese: Unfassbar, dass Wiese für dieses brutale Foul von Schiedsrichter Lutz Wagner nur mit Gelb verwarnt wurde. Im Derby 2008 rannte der Werder-Keeper auf Hamburgs Angreifer Ivica Olic zu und setzte zum Kung-fu-Tritt an. Nur weil der Kroate seinen Kopf reflexartig nach rechts drehen konnte, verfehlte Wiese diesen und landete mit seinem rechten Fuß auf der linken Schulters seines Gegenspielers. © dpa

Oliver Kahn: Am 3. April 1999 jagte Bayern-Torwart Oliver Kahn Dortmunds Stephane Chapuisat mit einem Kung-fu-Tritt einen großen Schrecken ein. Der Keeper verlor vollends die Beherrschung und gefährdete vorsätzlich mit gestrecktem Bein die Gesundheit des Schweizer Stürmers. © imago/Team 2

Luiz Suarez: Noch heute bereut der Uruguayer seinen Biss gegen Giorgio Chiellini, der ihm die Abreise von der WM 2014 und eine viermonatige Sperre einbrachte. Dem Stürmerstar waren damals die Sicherungen durchgebrannt. Sogar seine Frau soll er im Anschluss belogen haben, weil ihm dieser Ausraster so peinlich war: "Sofia war verletzt, weil ich sie anlog. Sie fragte mich, ob ich es getan hätte, und ich verneinte. Ich konnte es selbst nicht glauben, konnte es nicht sagen und nicht verstehen. Außerdem war sie verletzt, weil sie wusste, dass ich so nicht bin." © imago/Xinhua

Toni Schumacher: Im WM-Halbfinale gegen Frankreich sprang der DFB-Keeper den französischen Spieler Patrick Battiston aus vollem Lauf an. Battiston erlitt Wirbelverletzungen, eine Gehirnerschütterung und verlor zwei Zähne. Schiedsrichter Charles Corver ahndete das rüde Foul nicht. Auch Schumachers unsensibler Kommentar ("Ich zahle ihm seine Jacketkronen") machte die Situation nicht besser. Inzwischen haben sich die beiden aber längst ausgesöhnt. © dpa

Jürgen Klinsmann: Dieser Tonnentritt ging in die Bundesliga-Geschichte ein. Im Jahr 1997 wechselte Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni den an diesem Tag glücklosen "Klinsi" beim Stande von 0:0 gegen den SC Freiburg aus. Wutentbrannt stapfte der Stürmer an dem Mister vorbei, seine Wut bekam die Werbetonne von Sponsor "Sanyo" zu spüren. Einwechselspieler Carsten Lakies, ein Vertragsamateur, wurde dank dieses Ausrasters von einem Moment auf den anderen berühmt. © imago

Kevin-Prince Boateng: Noch heute nehmen viele deutsche Fußballfans Kevin-Prince Boateng dieses Foul an Michael Ballack übel. Im englischen Pokalfinale 2010 sorgte der Rüpel-Kicker mit seinem überharten Einsteigen dafür, dass die WM 2010 in Südafrika ohne den Capitano stattfinden musste. © 2010 Getty Images

Uli Stein: Ende der 80er verpasste HSV-Keeper Uli Stein dem Münchener Stürmer Jürgen Wegmann einen Faustschlag. Jahrzehnte nach dem Supercup-Finale erklärte der Torwart im "Spiegel Online"-Interview, dass ihm "die Hand ausgerutscht" war. "Ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern, es ist wie ein Filmriss. Obwohl ich es mir ein paar Mal im Fernsehen angeschaut habe, kann ich mir bis heute nicht erklären, warum ich das getan habe. Jedenfalls hatte ich keinen Hass auf Wegmann, und provoziert hat er mich auch nicht. Da hätte in dem Moment wahrscheinlich jeder sitzen können. Es war der Tiefpunkt einer unerfreulichen Zeit." © imago sportfotodienst

Francesco Totti: Im November 2014 lernte Carsten Ramelow den italienischen Superstar von einer ganz anderen Seite kennen. Nach einer Grätsche des Leverkuseners sprang Totti in die Luft und landete auf dem Körper Ramelows. "Obwohl er neben mich hätten springen können, nutzte er mich als Trampolin und haute mir beide Füße ins Kreuz", erinnerte sich der ehemalige Nationalspieler im "kicker"-Gespräch. © imago

Patrice Evra: Dieser Ausraster wurde dem Franzosen kürzlich zum Verhängnis. Vor dem Europa-League-Spiel gegen Vitória Guimarães ließ er sich von den eigenen Marseille-Fans provozieren und packte einen Tritt auf Gesichtshöhe aus. Olympique zog die Konsequenzen und setzte den 36-Jährigen vor die Tür. © imago/GlobalImagens

Lee Bowyer: Englische Härte ist in der Premier League natürlich gern gesehen - allerdings nicht innerhalb des eigenen Teams. Und so wurde der ehemalige Newcastle-Kicker Lee Bowyer von seinem Verein zu einer sechswöchigen Sperre und einer Geldstrafe in Höhe von 250.000 Pfund verdonnert, nachdem er seinem Teamkollegen Kieron Dyer an die Gurgel gegangen war. © 2005 Getty Images

Vinnie Jones: Er und Paul Gascoigne gehören zu den größten Bad Boys der Fußballgeschichte. Im Jahr 1988 lieferten sie einen ihrer vielen Beweise dafür - und zwar im Duell Mann gegen Mann. Wimbledon-Rüpel Jones stieg seinem damals erst 20-jährigen Gegenspieler erst mit voller Wucht auf den Fuß, ehe er ihm in die Kronjuwelen griff. Die Fehde der beiden sollte noch lange anhalten, wie folgendes, neueres Zitat von Gascoigne beweist: "Er fragte mich, ob ich mit ihm für eine Show auf eine einsame Insel gehen will. Nur er, ich, eine Pistole und eine Angel." © Screenshot Twitter @VintagePhotosUK

Paolo Guerrero: Kurz nach Abpfiff des Nordduells zwischen dem Hamburger SV und Hannover 96 verlor der Peruaner die Nerven. Guerrero warf eine Trinkflasche in Richtung eines Fans auf der Tribüne und traf diesen am Kopf. Wegen seines Flaschenwurfs wurde der Stürmer vom DFB-Sportgericht für fünf Spiele gesperrt. © dpa

Massimo Busacca: Auch ein Schiedsrichter schaffte es unsere Galerie. Der angesehene Schweizer Referee Busacca zeigte den Fans von Young Boys Bern im Pokalspiel gegen den FC Basel den "Stinkefinger", nachdem er mit Sprechchören beleidigt worden war. Der Schweizer Fußball-Verband (SFV) wurde für drei Spiele gesperrt. © imago sportfotodienst

Stefan Effenberg: Er ist der Mann, der den "Stinkefinger" in Deutschland bekannt machte. "Effe" ließ sich nach dem Gruppenspiel bei der WM 1994 gegen Südkorea zu dieser Geste hinreißen. Diese richtete sich gegen die in die USA mitgereisten Fans, die mit der Leistung der DFB-Elf nicht zufrieden waren. Daraufhin wurde der "Skandal-Kicker" von Bundestrainer Berti Vogts nach Hause geschickt. © Getty Images

Timothee Atouba: Zwölf Jahre nach "Effe" holte auch Hamburgs Atouba den "Stinkefinger" heraus - und dieser richtete sich ebenfalls gegen die eigenen Fans. Nach seiner Auswechslung im Champions-League-Spiel gegen ZSKA Moskau soll der Kameruner rassistisch beleidigt worden sein, wogegen er sich mit dieser obszönen Geste zur Wehr setzte. © imago

Eden Hazard: Wie man sich als Balljunge einen Namen macht, bewies Charlie Morgan, der Anfang 2013 im Ligapokalspiel zwischen Swansea City und dem FC Chelsea eingesetzt wurde. Allerdings sollte man sich weder am Verhalten des Jungen noch an dem des Blues-Stars ein Beispiel nehmen. Morgan schirmte den Ball auf unsportliche Art und Weise vor dem Chelsea-Profi ab, Hazard reagierte mit einem Tritt gegen die Rippen des Jungen. Ebenfalls ein absolutes No Go! © imago sportfotodienst

Torsten Frings: Das Halbfinale der Heim-WM 2006 fand ohne Frings statt, weil dieser nach dem Viertelfinale gegen Argentinien in Handgreiflichkeiten verwickelt gewesen sein soll. Zumindest kam die FIFA zu dieser Erkenntnis und sperrte den Mittelfeldspieler daraufhin. In dieser undurchsichtigen Situation nach dem für Deutschland erfolgreichen Elfmeterschießen war Frings jedoch nicht der Einzige, der über die Stränge schlug. © imago sportfotodienst

Frank Rijkaard: Bis heute haben wir nicht verstanden, warum Rudi Völler ebenfalls vom Platz geschickt wurde. Im WM-Achtelfinale gegen die Niederlande wurde der deutsche Stürmer von Frank Rijkaard bespuckt. Erstaunlich: Beide sahen nach dieser unrühmlichen Szene die Rote Karte. © dpa

Zinedine Zidane: Der französische Edeltechniker galt als fairer Fußballer, doch im WM-Finale 2006 in Deutschland brannten "Zizou" die Sicherungen durch. Nach seinem Kopfstoß gegen Italiens Marco Materazzi wurde er in der Verlängerung vom Platz gestellt. Wie der spätere Weltmeister Materazzi zugab, hatte er Zidane zunächst am Trikot gezogen und nach einem darauffolgenden Wortgefecht dessen Schwester beleidigt. © imago sportfotodienst