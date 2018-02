Christiansen, Bunjaku oder Odonkor: Die One-Hit-Wonder der Fußball-Bundesliga

Von Torschützenkönig Thomas Christiansen bis WM-Held David Odonkor: Der SPORTBUZZER präsentiert euch die One-Hit-Wonder der Bundesliga. © imago/Montage

Clint Mathis: Nach der WM 2002 wurde der US-Amerikaner sogar mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, landete zur Rückrunde 2004 dann aber bei Hannover 96. Er spielte eine bärenstarke zweite Halbserie, ehe es in der darauffolgenden Spielzeit zu Unstimmigkeiten mit Trainer Ewald Lienen kam. Das war's! © imago

Michael Langer: Dieser Torwart darf sich Deutscher Meister nennen, obwohl er 2006/07 nur ein Spiel für den VfB Stuttgart bestritten hat - und das mit Bravour. Am 25. Spieltag ersetzte er gegen den VfL Wolfsburg den grippekranken Timo Hildebrand. Am Ende stand die Null, weil Langer seine Sache super machte. Dennoch schenkte ihm Armin Veh nicht häufiger das Vertrauen. Ein klassisches One-Hit-Wonder. © imago

Adolfo Valencia: Der kolumbianische Stürmer trug seinen Spitznamen "El tren" nicht zu Unrecht - zumindest zu Beginn seines Intermezzos beim FC Bayern hatte er ordentlich Zug zum Tor. Direkt am ersten Spieltag der Saison 1993/94 erzielte er einen Doppelpack. Elf Tore steuerte Valencia zur Meisterschaft bei, ehe er in seiner zweiten Saison nur noch auf einen Einsatz kam. © imago

Zoltan Sebescen : Viele prophezeiten ihm eine große Karriere, doch aufgrund von Kniebeschwerden, die durch eine Borreliose-Infektion ausgelöst worden waren, kam alles ganz anders. 2002 holte Sebescen mit Leverkusen drei Vize-Titel, war auf dem Höhepunkt seiner Karriere angelangt. Schade, dass er danach so viel Pech hatte. © imago

Marcio Amoroso: Mit 18 Treffern avancierte Marcio Amoroso 2001/02 zum Torschützenkönig und konnte damit die hohen Erwartungen erfüllen. Für 25 Millionen Euro war er nach Dortmund gewechselt. Der Amoroso-Hype ließ in der Folgesaison jedoch nach, da der Brasilianer nur noch elfmal von Beginn an auflief. © imago

Harry Decheiver: Beim SC Freiburg erhielt er den Spitznamen "Der Knipser". Doch nach seiner ersten Saison, in der er elf Tore zum Klassenerhalt beitragen konnte, hatte es sich ausgeknipst. Der Niederländer wurde häufig von Verletzungen heimgesucht, auch später bei Borussia Dortmund noch, wo er zwischen 1997 und 1999 nur achtmal spielte. Mit nur 28 Jahren musste Decheiver seine Karriere beenden. © imago

Manasseh Ishiaku : Der nigerianische Stürmer hatte zu Beginn seiner Zeit beim MSV Duisburg für die Bundesliga-Konkurrenz zu viel Power. In seinen ersten beiden Spielen 2007/08 avancierte er zum Matchwinner, erzielte insgesamt fünf Tore. Nach nur einer Saison verließ Ishiaku die Meidericher in Richtung Köln, wo er sich jedoch nicht ansatzweise durchsetzen konnte (ein Tor in 28 Spielen). © imago

Marco Reich: Sein Pech war es, dass er während seiner Karriere immer wieder mit Michael Ballack verglichen wurde - einfach nur aus dem Grund, weil beide relativ zeitgleich als große Hoffnungen des deutschen Fußballs galten. Doch während es den einen von Kaiserslautern in die große, weite Fußballwelt hinauszog, stagnierte Reichs Karriere nach dessen Zeit bei den Pfälzern. © imago

Douglas Costa: Nach seiner ersten Saison fragten sich einige Experten bereits: "Wer braucht eigentlich noch Franck Ribéry und Arjen Robben?" Mit 14 Torvorlagen (Bestwert seiner Mannschaft) konnte er einiges zur Meisterschaft 2016 beitragen. In seiner zweiten Saison konnte er dieses Niveau jedoch nicht mehr halten. Inzwischen spielt der Brasilianer bei Juventus Turin. © imago

Franco Di Santo: Bei Werder Bremen lief es für den Argentinier richtig gut. Er schoss sich mit einigen Toren in die Herzen der Fans der Grün-Weißen. Doch mit seinem Wechsel zum FC Schalke 04 war es vorbei mit der Herrlichkeit. In den ersten sieben Ligaspielen blieb er torlos, ehe ihm in der Europa League ein Hattrick gelang. Dennoch: Bis heute warten die Königsblauen auf Di Santos Explosion. © imago

David Odonkor: Eigentlich ist er ein One-Hit-Wonder der Nationalmannschaft. Seine Flanke auf Oliver Neuville bei der WM 2006 zum 1:0 gegen Polen blieb einzigartig. Doch auch im Vereinsleben hatte er nur eine wirklich gute Saison. 2005/06 schlug er sage und schreibe 227 Flanken. Nach der WM ging es für Odonkor jedoch bergab - bis hin zu seiner Teilnahme bei "Promi Big Brother". © imago

Pierre Emile Højbjerg : Auch wenn es hier um die One-Hit-Wonder der Bundesliga geht: Seinen größten Moment hatte das dänische Talent im DFB-Pokalfinale gegen Borussia Dortmund. Völlig überraschend ließ ihn Pep Guardiola im Finale ran - und Højbjerg überzeugte auf der ganzen Linie. Auch in der Bundesliga sorgte er für Furore, als er mit 17 Jahren und 251 Tagen David Alaba als jüngsten eingesetzten Spieler des FCB ablöste. Leider stagnierte seine Entwicklung bei Schalke und zuletzt auch in Southampton. © imago

Michael Anicic: In seinem Bundesligadebüt gegen den FC Bayern ging der Stern des gebürtigen Frankfurters auf. Anicic hatte so einen guten Eindruck hinterlassen, dass er noch am selben Abend ins "ZDF-Sportstudio" eingeladen wurde. Doch aufgrund von Verletzungen und persönlichen Verfehlungen stagnierte seine Karriere in den folgenden Jahren. Der Durchbruch des Top-Talents blieb aus. © imago

Thomas Christiansen: Nach dem Wiederaufstieg mit dem VfL Bochum schaffte der Däne das (fast) Unmögliche: Er wurde Torschützenkönig in der Bundesliga - gleichauf mit Bayerns Super-Goalgetter Giovane Elber. In der darauf folgenden Saison sollte er für Hannover 96 auf Torejagd gehen, doch ein Ermüdungsbruch im rechten Schienbein stoppte den Stürmer. © imago

Franca: Der 8,5-Millionen-Einkauf von Bayer Leverkusen brauchte eine Saison Anlauf, ehe er durchstartete und es 2003/04 auf 14 Treffer brachte. Doch in der darauffolgenden Spielzeit sollte es das schon wieder gewesen sein. Schneller als erwartet verabschiedete sich der Brasilianer in Richtung Japan. © imago

Adhemar: Was hat der VfB denn da für eine Granate an Land gezogen? Diese Frage stellten sich viele Bundesliga-Beobachter, nachdem Adhemar in seinem ersten Spiel für Stuttgart direkt einen Hattrick erzielt hatte. Der Brasilianer hatte großen Anteil am Klassenerhalt 2000/01. In den anschließenden beiden Spielzeiten traf er jedoch kaum noch und verabschiedete sich bald wieder in seine Heimat. © imago

Tobias Rau: Seine Geschichte ist hinlänglich bekannt. Nach zwei starken Jahren beim VfL Wolfsburg sicherte sich der FC Bayern den Außenverteidiger. Der Rekordmeister war für Rau jedoch eine Nummer zu groß. Auch im Anschluss konnte er sich bei Arminia Bielefeld nicht durchsetzen. Heute kickt der siebenfache Nationalspieler nur noch "just for fun" in einer der untersten Amateurligen und arbeitet als Lehrer. © imago

Aristide Bancé: Der Mann von der Elfenbeinküste schoss Mainz in die erste Liga und konnte auch dort eine starke erste Saison mit zehn Toren hinlegen. Bei seiner späteren Rückkehr in die Bundesliga war von der Knipser-Mentalität allerdings nichts mehr zu sehen. Für den FC Augsburg lief er 18-mal auf - ohne jeglichen Torerfolg. Danach (und auch schon davor) machte er sich als Wandervogel einen Namen. © imago

Albert Bunjaku: In der Spielzeit 2009/10 gelangen dem Mann aus dem Kosovo zwölf Tore für den 1. FC Nürnberg. In den darauf folgenden beiden Spielzeiten schlug er in der Beletage nur noch ein weiteres Mal zu. Auf einmal war bei Bunjaku der Wurm drin. © imago