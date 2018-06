Christoph Kramer über seinen Job als TV-Experte und die Kritik am DFB-Team

In seiner langen Karriere spielte Marco van Basten nur für zwei Klubs: Ajax Amsterdam und den AC Mailand. Sowohl in den Niederlanden als auch in Italien stellte der Mittelstürmer seine Torgefahr unter Beweis und erzielte insgesamt 267 Tore in 355 Pflichtspielen. In seiner Heimat gilt van Basten dank seines großen Anteils am bislang einzigen großen Titel der „Oranje“ – dem EM-Sieg 1988 – als Legende. © imago