Christoph Steinert wechselt zurück zum SC Magdeburg

Steinert spielte nach fünf Jahren in Minden von 2015 bis 2017 beim SC DHfK Leipzig. Eine Vertragsverlängerung scheiterte im vergangenen Jahr an unterschiedlichen Auffassungen über Steinerts Position im Team. Während der Verein ihn auf der rechten Außenbahn einsetzen wollte, hielt Steinert an seiner Stammposition im rechten Rückraum fest. Dort entschied sich der SC DHfK allerdings für das Duo mit Andreas Rojewski und Franz Semper. Unvergessen in Leipzig: Steinerts Siebenmeter beim Auswärtsspiel in Magdeburg. Mit seiner Nervenstärke und seinem verwandelten Strafwurf in der Schlussminute sicherte er den Leipzigern im März vergangenen Jahres ein 21:21 in der Getec-Arena.