Der Weltradsportverband UCI hat Kritik an der Einstellung des Dopingverfahrens gegen den britischen Radprofi Christopher Froome zurückgewiesen. „Wir haben eine Entscheidung getroffen, die völlig logisch ist und im Zusammenhang steht mit der Entscheidung der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada)“, sagte UCI-Präsident David Lappartient der Zeitung Le Figaro am Donnerstag.

„Alle gehen heute auf die UCI los, aber wenn ich am 28. Juni einen Brief von der Wada erhalte, der mir sagt, dass die Proben von Herrn Froome keine Verletzung der Anti-Doping-Regeln darstellen, sehe ich nicht, wie ich Chris Froome im Licht dessen sanktionieren könnte.“ Froome sei „vor dem Urteil verurteilt“ worden, kritisierte der 45-jährige Franzose. „Ich verstehe die Reaktion der Leute, aber sie wollten Froomes Kopf auf einer Stange, ob er schuldig ist oder nicht.“

Der Weltverband hatte den Radprofi am Montag nach einer neunmonatigen Prüfung vom Dopingverdacht freigesprochen. Der Vertreter der Tour-Organisation Christian Prudhomme verkündete, Froome könne also bei der diesjährigen Tour de France, welche am Samstag beginnt, doch antreten.