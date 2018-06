Cisse, Neymar und Co: Das sind die verrücktesten Frisuren der WM 2018

Der Holländer Arjen Robben spielt mittlerweile seit acht Jahren in München. Seit Beginn seiner Karriere litt der in Groningen ausgebildete Rechtsaußen an Haarausfall. Nachdem er bei Eindhoven, Chelsea und Real Madrid teilweise noch mit immer dünner werdender Haarpracht auflief, machte er zu Beginn seiner Bayern-Laufbahn einen klaren Cut. © imago