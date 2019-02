Clasico im Pokal: FC Barcelona gegen Real Madrid live im TV und Stream schauen

Drei Clasicos in dreieinhalb Wochen! Das Kräftemessen zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid beginnt am Mittwochabend (21 Uhr) mit dem Hinspiel im spanischen Pokal. Die Königlichen sind seit mehreren Spielen wieder etwas besser in Form und blicken optimistisch auf das Duell. Trainer Santiago Solari meint: "Wir sind aber jetzt nicht euphorisch, betrachten alles sehr nüchtern und versuchen im nächsten Spiel, wieder all unsere Energie reinzuwerfen."