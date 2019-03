Clasico-Doppelpack dank Rakitic: Barcelona gewinnt erneut bei Real Madrid

Das entscheidende Tor erzielte unter den Augen von Bundestrainer Joachim Löw der frühere Schalker Ivan Rakitic nach Vorlage von Roberto in der 26. Minute. Der deutsche Keeper Marc-Andre ter Stegen blieb erneut ohne Gegentor. Im Team der Madrilenen stand Toni Kroos in der Startelf, nach 56 Minuten wurde er ausgewechselt.

Große Torraumszenen bleiben aus

Die großen Torraumszenen blieben im Estadio Bernabeu aus. Auch im zweiten Durchgang, als Real alles nach vorne warf, wurde ter Stegen nur selten geprüft. Barca verdiente sich den Sieg, der an der Tabellenspitze mit einem Neun-Punkte-Polster auf den Tabellendritten Real einhergeht (Atlético liegt sieben Punkte zurück, kann am Sonntag gegen Real Sociedad aber verkürzen) mit einem Übergewicht sowohl an Chancen als auch an Ballbesitz.