Clasico-Woche in Spanien: Real Madrid und der FC Barcelona zwischen Polemik und Leidenschaft

Die letzten Tickets gingen zu Wochenbeginn innerhalb von zehn Minuten weg. 75 Euro kosteten die billigsten, aber darüber hat sich beim Clásico noch nie einer beschwert. Dieses große Konzert von Fußball, Leidenschaft und Polemik war sein Geld immer wert, und so wird es dieser Tage also zweimal das Estadio Santiago Bernabéu füllen. Heute zum Halbfinalrückspiel im spanischen Königspokal (Hinspiel 1:1), am Sonnabend in der Liga, wenn Real Madrid den um neun Punkte enteilten FC Barcelona halbwegs in Reichweite holen will.

Die psychologische Ausgangslage ist durch die Tabellensituation schon definiert. Barça könnte zweimal verlieren und würde immer noch die Pole-Position für die Meisterschaft halten (Atlético Madrid ist sieben Punkte zurück). Real hingegen spielt schon heute im Pokal um seine einzig wirklich intakte Chance auf einen nationalen Titel. Das vermeintlich gute Hinspielergebnis hilft dabei weniger, als man denken mag. Zu den Eigenheiten des Clásico gehört nämlich seit etlichen Jahren auch, dass beide Mannschaften auswärts erfolgreicher sind als zu Hause. Barça etwa gewann die letzten drei Ligaduelle in Madrid am Stück: 4:0, 3:2 und 3:0.

Die Statistik lässt sich personalisieren: Lionel Messi hat 15 seiner 26 Clásico-Tore im Bernabéu erzielt. Nur beim FC Sevilla traf er genauso oft, seit er den Andalusiern am Sonnabend den 50. Hattrick der Karriere einschenkte.

Madrids Hoffnungen ruhen auf Vinicius

Bei Real liegen die Hoffnungen dagegen auf dem 18-jährigen Aufsteiger Vinicius. Der Brasilianer schwächelt zwar noch im Torabschluss, hat aber die meisten Vorlagen im Team, spielte Barça im Hinspiel auf seiner linken Seite kirre und weiß auch schon, was ein Real-Profi zu sagen hat. Messi? „Ein unglaublicher Spieler, aber wir haben keine Angst, denn wir haben die Besten der Welt.“

Wen er meint, ist im Moment gar nicht so einfach zu bestimmen. Sicher, da sind der amtierende Weltfußballer Luka Modric, der sich nach einem schwachen Herbst wieder besser präsentiert, und Abwehrchef Sergio Ramos, weiterhin der Kompletteste seines Fachs. Da wäre normalerweise auch Toni Kroos, wobei der sich nach einem belanglosen Auftritt samt früher Auswechslung bei Levante (2:1) zuletzt so starke Kritik aus der Presse anhören musste wie selten zuvor in seiner Real-Zeit. Das sind jedoch weniger diejenigen, die in vorderster Front großen Glanz verbreiten sollen.

Real-Stars in der Krise

Spaniens Juwel Marco Asensio steckt in Sinn- wie Schaffenskrise und ist nach Isco und Marcelo der dritte große Verlierer unter dem neuen Trainer Santiago Solari. Karim Benzema spielt zwar gelegentlich groß auf und prahlt, ohne den überdominanten Cristiano Ronaldo „kann ich meinen wahren Fußball zeigen“, doch 20 Treffer in 40 Partien ergeben keine mit der des verkauften Portugiesen vergleichbare Quote. Bleibt Gareth Bale, seit Jahren der Galaktische im Wartestand – doch der Waliser sorgt mehr denn je für Verwerfungen. Beleidigt wegen seiner häufigen Reservistenrolle, blamierte er bei Levante erst seinen Trainer, als er aus eigenen Stücken das Aufwärmen abbrach, und dann die Mitspieler: Doch noch eingewechselt und per Elfmeter mit dem Siegtor erfolgreich, verbat er sich alle Versuche, mit ihm gemeinsam zu jubeln.