Nach Shitstorm: WM-Kommentatorin Claudia Neumann spricht über ihre Kritiker

Die einzige deutsche WM-Kommentatorin, Claudia Neumann vom ZDF, geht gelassen mit Kritik an ihrem Stil um. Auf die Frage der Fußball Bild, ob sie die Angriffe in den sozialen Netzwerken verfolge, antwortete Neumann: „Nein, ich kümmere mich nicht darum.“ Ihre Kritiker seien eine Minderheit, der viel Aufmerksamkeit geschenkt werde, zitierte das Blatt Neumann am Montag.