Claudio Pizarro: Aus bei Werder Bremen! Vertrag nicht verlängert

„Wir haben bereits Mitte Mai Claudio signalisiert, dass wir seinen Vertrag sehr wahrscheinlich nicht verlängern werden. In Absprache mit Claudio haben wir aber gemeinsam entschieden, vor einer Veröffentlichung die Entwicklung bis zum Start in die Vorbereitung abzuwarten. Wir haben viele verschiedene Aspekte in unsere Entscheidung einfließen lassen. Aufgrund der großen Konkurrenzsituation im Angriff und der jungen Talente, deren Entwicklung wir nicht blockieren möchten, haben wir uns dazu entschieden, den Vertrag mit Claudio nicht zu verlängern“, heißt auf der Website von Werder Bremen .

190 Tore schoss Pizarro für Werder und den FC Bayern München – so viele wie kein anderer ausländischer Profi in der Bundesliga seit 1963. Doch das Schlitzohr ist in die Jahre gekommen, das war in der vergangenen Saison unübersehbar. Werders Trainer Alexander Nouri setzt auf jüngere, fittere Spieler. „Wir müssen an die Zukunft denken“, hatte Sportchef Frank Baumann zuletzt gesagt und in der Sportbild mit Blick auf die vermeintlich harte Entscheidung Nouris angeführt: „Alex hat sich nicht geändert. Er hat auch in der vergangenen Saison harte Entscheidungen getroffen.“