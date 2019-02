Werder-Wahnsinn: Pizarro schießt Bremen zu Last-Minute-Remis gegen Hertha

Das ist der absolute Bundesliga-Wahnsinn. Dank Oldie Claudio Pizarro bleibt Werder Bremen in diesem Jahr ungeschlagen und hat nun schon elf Spiele nacheinander gegen Hertha BSC nicht verloren. Der eingewechselte Peruaner sicherte mit seinem späten Tor (90.+6 Minute) den Norddeutschen am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga ein 1:1 (0:1) in Berlin und avancierte mit 40 Jahren und 136 Tagen zum ältesten Torschützen der Bundesliga.

Claudio Pizarro: Bilder seiner Karriere Claudio Pizarro - im Februar 2019 und im September 1999. Kaum ein Spieler kann auf eine so lange Bundesliga-Karriere zurückblicken wie die Legende von Werder Bremen. Der SPORTBUZZER zeigt die Bilder seiner Karriere. ©

Anzeige

Werder-Wahnsinn: Pizarro sollte Freistoß gar nicht schießen!

"Ich bin sehr zufrieden. Der Punkt hilft uns bei unseren Zielen. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich der älteste Spieler bin, der in der Bundesliga getroffen hat", sagte Torschütze Pizarro, der sich sogar vorstellen kann, noch mit 41 Jahren bei Werder zu spielen: "Der Kopf sagt ja. Wir müssen schauen, wie fit der Körper demnächst ist", sagte der Peruaner bei Sky.

Kurios: Pizarro war gar nicht als Freistoßschütze vorgesehen. Die Bundesliga-Legende schnappte sich einfach den Ball und setzte sich gegen Kruse durch. "Ich stand gar nicht auf der Tafel, der Trainer hat mich gefragt, warum ich geschossen habe", verriet der Rekord-Torschütze. "Ich versuche immer ein Tor zu machen, wenn ich reinkomme." Max Kruse berichtete vom Freistoß-Plan: "Wir haben uns Gedanken gemacht: Er wollte ihn erst aufs Torwart-Eck schießen - da habe ich ihn gesagt, dass er nicht mehr so viel Kraft hat", sagte der Werder-Kapitän.

Die 25 ältesten Bundesliga-Torschützen - und wie sie ihre Karriere ausklingen ließen Claudio Pizarro ist zurück in Bremen - und schreibt Geschichte. Er setzt einen neuen "Opa-Rekord", ist der älteste Torschütze der Ligahistorie. Der SPORTBUZZER zeigt die 25 Tor-Oldies der Bundesliga. ©

Hertha und Werder verpassen Anschluss an Europacup-Plätze

Die Gastgeber hatten am Samstagabend lange Zeit das Geschehen bestimmt und waren durch den Ex-Bremer Davie Selke in Führung gegangen (25.). Doch danach ließ Hertha zahlreiche weitere Möglichkeiten ungenutzt und wurde am Ende dafür bestraft. Mit dem Remis haben der Tabellenneunte Hertha (32) und der Zehnte Werder (31) erst einmal den direkten Anschluss an die Europacup-Plätze verpasst. Vor 49.627 Zuschauern im Berliner Olympiastadion knüpften die Gastgeber am Samstagabend an die jüngste starke Leistung beim 3:0-Auswärtssieg gegen Borussia Mönchengladbach an. Trainer Pal Dardai hatte zwar mit einer „verrückten Idee“ bei seinem Matchplan liebäugelt, dann aber mit der Rückkehr des zuletzt gesperrten Valentino Lazaro nur eine Veränderung an seiner Startelf vorgenommen. Kollege Florian Kohfeldt vertraute derselben ersten Mannschaft wie beim 4:0 gegen den FC Augsburg vor einer Woche.

Selke mit dritten Tor im dritten Spiel nacheinander

Vor allem das Berliner Offensiv-Trio Selke, Ondrej Duda und Salomon Kalou bereitete den Gästen im ersten Durchgang erhebliche Probleme. Eine scharfe Eingabe von Lazaro kann Selke zunächst in guter Position nicht kontrollieren (13.). Nach tollem Lupferpass von Kalou donnerte wieder Selke in seinem 101. Bundesligaspiel den Ball an den Pfosten des Bremer Tores (25.). Schließlich traf der 24 Jahre alte Stürmer doch: Der starke Duda öffnete mit einem Steilpass auf Kalou das Spiel, der Ivorer legten den Ball quer - und Selke markierte sein drittes Tor im dritten Pflichtspiel nacheinander. Der Rettungsversuch von Niklas Moisander kam zu spät. Auf einen exzessiven Torjubel verzichtete Selke. Bei Werder war er von 2013 bis 2015 zum Erstligaspieler geworden.

​50 ehemalige Hertha-Spieler – und was aus ihnen wurde. Marko Pantelic: War als Stürmer auf und neben dem Platz nie ganz pflegeleicht. Heute besitzt er ein Restaurant im Belgrader Stadtzentrum und arbeitet als Spielerberater. ©

Pizarro zu abgezockt für Hertha