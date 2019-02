Nächster Comeback-Versuch: Robben wieder im Training beim FC Bayern

Arjen Robben steht wieder auf dem Platz! Der niederländische Mittelfeldspieler des FC Bayern stand am Montagvormittag wieder auf dem Platz, berichtet die Bild und veröffentlichte entsprechende Fotos. Es ist der dritte Comeback-Versuch des 35-Jährigen.

Während die Spieler des FC Bayern am Montag zum Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool reisten, stand Robben wieder an der Säbener Straße auf dem Platz - zusammen mit Reha-Coach Thomas Wilhelmi. Robben absolvierte eine einstündige Laufeinheit, während beim Bayern-Tross Franck Ribery und Jerome Boateng fehlten. Kingsley Coman war hingegen wieder fit - und Trainer Niko Kovac gab am Abend Entwarnung - auch bei Ribery.