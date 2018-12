So sieht der Comeback-Plan von Miriam Neureuther aus 

Aus der Rückkehr in den Weltcup als Langläuferin wurde nichts. Miriam Neureuther wartet weiter auf ein Comeback. Etwas mehr als ein Jahr nach der Geburt der Tochter Matilda spricht Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder über den Plan von der geborenen Miriam Gössner.

"Am liebsten wäre sie direkt bei der WM 2019 in Seefeld an den Start gegangen. Da haben wir gesagt: 'Jetzt sei erst einmal Mama und dann schauen wir, wie du dein Umfeld sortiert bekommst.' Mama sein ist eine Challenge - und zwei Leistungssportler, die medial unter einem hohen Erwartungsdruck stehen, in der Familie zu haben, die nächste", sagte Schlickenrieder im Interview mit Sport1. Fernziel bleibt die Heim-WM 2021.