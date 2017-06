Confed Cup: So will Deutschland Mexiko im Halbfinale knacken!

Jetzt hat auch das Team realisiert, was es bisher beim Confed Cup in Russland geschafft hat. Am Donnerstag (20 Uhr, ARD) spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft in Sotschi gegen Mexiko um den Einzug ins Finale von St. Petersburg (Sonntag). Das sei schon mehr, als man „vielleicht hätte erwarten können“, sagt Teammanager Oliver Bierhoff. Aber: Die zusammengewürfelte Perspektivtruppe ist innerhalb kürzester Zeit eine Einheit geworden – und will mehr. Sie will ins Endspiel, will auch die Mexikaner knacken. Mittelfeldspieler Emre Can: „Jeder freut sich darauf. Wir haben die große Chance, ins Finale zu kommen. Wir werden top vorbereitet in das Spiel gehen und alles reinhauen.“ Kampfansage gegen die Mittelamerikaner – so will das DFB-Team die Mannschaft um den Leverkusener Chicharito besiegen.