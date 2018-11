Südamerika: Superclasico! Findet das Finale der Copa Libertadores in Madrid statt?

Findet das Spiel Anfang Dezember in Madrid statt?

Und nun könnte das Spiel tatsächlich in Europa stattfinden. Wenn dies entschieden werden würde, könnte das Spiel entweder am 8. oder am 9. Dezember im Estadio Bernabeu in Madrid ausgerichtet werden. Denn an einem dieser Tage spielt Real Madrid auswärts in Huesca. Die Arena wäre frei.

Was zusätzlich für eine Verlegung nach Madrid sprechen könnte: Die Beziehungen von Real-Boss Florentino Pérez zu den Präsidenten beider Vereine soll sehr gut sein. Außerdem gibt es eine große argentinische Gemeinschaft, die in Madrid lebt.