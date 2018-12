Das Superclasico heute kostenlos im Online-Stream und TV sehen: Copa-Finale live

Anzeige

Madrid im Ausnahmezustand! Die spanische Hauptstadt ist zum Austragungsort der Partie im Copa-Libertadores-Finale mit River Plate Buenos Aires gegen Boca Juniors am Sonntag (20.30 Uhr) ausgewählt worden. Aus Sicherheitsgründen wird das hochbrisante „Superclasico“, der Kampf um Südamerikas Fußballkrone mit den Erzrivalen River Plate und Boca Juniors nach Europa und 10.000 Kilometer von Buenos Aires entfernt ausgespielt. So kann man das Spitzenspiel, das sogenannte Superclasico im TV und Online-Stream sehen!

Das Final-Rückspiel der Copa Libertadores wird in Madrid ausgespielt. Foto: Andreas Gebert © Andreas Gebert

Einsicht vor dem Spiel, das über 2.500 Beamte der spanischen Polizei schützen werden – mehr Personal als bei jedem „Clasico“ zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona – gibt es auf argentinischer Seite nicht. „Es ist komisch, hier in Madrid zu sein“, ätzte Boca-Präsident Daniel Angelici nach dem 11-stündigen Flug. Argentiniens Idol Juan Roman Riquelme, selbst ehemaliger Profi von Boca, goss ebenfalls Öl ins Feuer: „Sie haben es uns weg genommen, ich denke, das Finale muss in unserem Land gespielt werden.“ Der Kicker kommentierte die Verlegung des Copa-Libertadores-Finales am Donnerstag so: „Das Trauerspiel, zu dem das Rückspiel um die Copa Libertadores verkommen ist, steht vor seinem letzten Akt. Die Hoffnung: Es möge ohne weitere Ausschreitungen über die Bühne gehen.“ Argentiniens Hauptstadt hatte am Wochenende des 24./25. November trotz massiver Sicherheitsvorkehrungen und 2.100 aufgebotenen Polizisten nicht für eine gewaltfreie Durchführung des Final-Rückspiels sorgen können. River-Plate-Hooligans attackierten den Mannschaftsbus von Boca und verletzten gleich mehrere Spieler. Auch der zweite Versuch, die Partie am Tag darauf durchzuziehen, scheiterte. Nun treffen sich die beiden Klubs, die 70 Prozent der argentinischen Fußballfans auf sich vereinen, im zur Hochsicherheitszone umfunktionierten Estadio Santiago Bernabeu wieder.

Ja, es geht in Madrid auch noch um Sportliches! Gewinnt Boca nach dem 2:2 im Hinspiel – durch die Austragung auf neutralem Platz entfällt die Auswärtstor-Regel und der Sieger holt sich die Copa – wäre dies der siebte Erfolg für den ehemaligen Klub von Argentiniens Fußballlegende Diego Armando Maradona (5) in diesem Wettbewerb. Die Blau-Gelben aus dem Arbeitermilieu würden dann mit Rekordsieger CA Independiente gleichziehen. Bekanntester Spieler bei den Juniors ist der skandalumwitterte Ex-Englandprofi Carlos Tevez (u. a. Manchester City und United), der schon bei Bocas Erfolg 2003 dabei waren. Einen Triumph des Erzrivalen in Spanien wollen „Los Millionarios“, wie die Mannschaft von River Plate, die traditionell dem Bürgertum in Buenos Aires zugeordnet wird, verhindern. Auf Seiten von River Plate spielt mit dem Ex-Nürnberger Javier Pinola (36) auch ein früherer Bundesligaprofi mit. „Ein solches Finale“, sagt Pinola, „ist für mich ein nie für möglich gehaltener Traum.“ River Plate gewann zuletzt 2015 die Copa Libertadores, die Champions League des südamerikanischen Fußball-Verbandes CONMEBOL.

Wie sehe ich das Copa-Libertadores-Finale: River Plate gegen Boca Juniors live im Stream?

Der Streamingdienst DAZN zeigt das Copa-Libertadores-Finale: River Plate gegen Boca Juniors am Sonntag ab 20.30 Uhr live und exklusiv. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet 9,99 Euro im Monat.

Gibt es auch einen kostenlosen Online-Stream?

Ja, diese Möglichkeit gibt es! Wer noch kein Kunde von DAZN ist, erhält einen Freimonat und kann somit das Copa-Libertadores-Finale: River Plate gegen Boca Juniors in jedem Fall kostenlos verfolgen. Wer diese Verpflichtung nicht eingehen will, für den hält das Internet natürlich Alternativen bereit, um das Spiel ebenfalls kostenlos zu sehen. Allerdings befindet man sich dabei in einer juristischen Grauzone. Wer Sport illegal streamt, kann sich strafbar machen. Außerdem muss man sich auf ausländische Kommentatoren, nervige Wett-Angebote, Pop-ups und schlechtere Bildqualität einstellen.

