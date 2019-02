Schock bei der Copa Sudamericana: Spieler nach Zusammenprall auf dem Feld reanimiert

Schrecksekunde in der Copa Sudamericana: Während der Partie zwischen Once Caldas (Kolumbien) gegen den Club Deportivo Santani stießen zwei Mitspieler des Klubs aus Paraguay so hart mit den Köpfen zusammen, dass Santani-Verteidiger Jorge Aguilar bewusstlos am Boden liegen blieb. Noch auf dem Feld musste der Verteidiger anschließend von den Team-Ärzten reanimiert werden. Sein Mitspieler Wildo Alomso kam hingegen glimpflich davon.