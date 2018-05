Cottbus, Uerdingen und 1860 München feiern Comeback im Profi-Fußball

Laut, lauter, Wollitz: In der ersten Runde des DFB-Pokals bezwang Bundesligist Energie Cottbus mit Ach und Krach den Oberligisten TuS Heeslingen. Von Freude war im anschließenden Trainer-Interview keine Spur. Wollitz verlor vor laufender Kamera komplett die Fassung und regte sich - nicht zu Unrecht - über die harte Gangart des Amateurklubs auf: "Ich bin angefressen, weil die Heeslinger auf alles getreten haben, was sich bewegte." Das Video avancierte zum Internet-Hit - auch weil "Pele" von Satz zu Satz immer lauter wurde. Einzigartig!

Laut, lauter, Wollitz: In der ersten Runde des DFB-Pokals bezwang Bundesligist Energie Cottbus mit Ach und Krach den Oberligisten TuS Heeslingen. Von Freude war im anschließenden Trainer-Interview keine Spur. Wollitz verlor vor laufender Kamera komplett die Fassung und regte sich - nicht zu Unrecht - über die harte Gangart des Amateurklubs auf: "Ich bin angefressen, weil die Heeslinger auf alles getreten haben, was sich bewegte." Das Video avancierte zum Internet-Hit - auch weil "Pele" von Satz zu Satz immer lauter wurde. Einzigartig! © imago sportfotodienst

Auf die Tribüne, Teil 1: In der Rückrunde der Saison 2012/13 wurde "Pele" Wollitz am 23. Spieltag beim 2:3 gegen den Karlsruher SC auf die Tribüne geschickt. Schiedsrichter Guido Winkmann verbannte den Trainer, weil sich dieser vehement über eine Elfmeterentscheidung zugunsten der Gäste echauffiert hatte.

Auf die Tribüne, Teil 1: In der Rückrunde der Saison 2012/13 wurde "Pele" Wollitz am 23. Spieltag beim 2:3 gegen den Karlsruher SC auf die Tribüne geschickt. Schiedsrichter Guido Winkmann verbannte den Trainer, weil sich dieser vehement über eine Elfmeterentscheidung zugunsten der Gäste echauffiert hatte. © imago sportfotodienst

Auf die Tribüne, Teil 2: Am 33. Spieltag der Sasion 2012/13 war das Wetter deutlich besser als im Januar im Spiel gegen den KSC - im Gegensatz zur Laune des Osnabrück-Trainers. Diesmal "spendierte" ihm Schiri Peter Sippel eine ganze Halbzeit lang den perfekten Ausblick von der Tribüne. Der Grund war ein Elfmeterpfiff in der 44. Minute für den 1. FC Heidenheim, der "Peles" Adrenalin ins Unermessliche ansteigen ließ. War er zum Jahresauftakt noch straffrei davongekommen, brummte ihm der DFB diesmal eine 500-Euro-Strafe auf.

Auf die Tribüne, Teil 2: Am 33. Spieltag der Sasion 2012/13 war das Wetter deutlich besser als im Januar im Spiel gegen den KSC - im Gegensatz zur Laune des Osnabrück-Trainers. Diesmal "spendierte" ihm Schiri Peter Sippel eine ganze Halbzeit lang den perfekten Ausblick von der Tribüne. Der Grund war ein Elfmeterpfiff in der 44. Minute für den 1. FC Heidenheim, der "Peles" Adrenalin ins Unermessliche ansteigen ließ. War er zum Jahresauftakt noch straffrei davongekommen, brummte ihm der DFB diesmal eine 500-Euro-Strafe auf. © Lars Kaletta/Bongarts/Getty Images

Auf die Tribüne, Teil 3: Da aller guten Dinge bekanntlich drei sind, ließ es sich "Pele" nicht nehmen, in der Partie gegen Wacker Burghausen (1:0) am 36. Spieltag der Saison 2012/13 erneut auf der Tribüne Platz zu nehmen. Laut Wollitz war es zwischen ihm und Referee Tobias Steiler zu einem Missverständnis gekommen: "Der Schiedsrichter hat mich ermahnt, völlig zu Recht, danach habe ich einen unserer Spieler kritisiert, das hat der Schiedsrichter falsch verstanden und mich auf die Tribüne geschickt."

Auf die Tribüne, Teil 3: Da aller guten Dinge bekanntlich drei sind, ließ es sich "Pele" nicht nehmen, in der Partie gegen Wacker Burghausen (1:0) am 36. Spieltag der Saison 2012/13 erneut auf der Tribüne Platz zu nehmen. Laut Wollitz war es zwischen ihm und Referee Tobias Steiler zu einem Missverständnis gekommen: "Der Schiedsrichter hat mich ermahnt, völlig zu Recht, danach habe ich einen unserer Spieler kritisiert, das hat der Schiedsrichter falsch verstanden und mich auf die Tribüne geschickt." © imago sportfotodienst

Nach drei Tribünen-Besuchen innerhalb einer knappen Halbserie endete für Claus-Dieter Wollitz das Kapitel VfL Osnabrück. Der Platzverweis-Hattrick war jedoch nicht der Grund für sein Aus, sondern ein weiterer spektakulärer Ausraster. Nach der Rückkehr seiner Mannschaft aus Bielefeld hielt der Coach vor einigen Fans eine Wutrede, in der er den Vorstand heftig kritisierte. "Das ist auch noch einer, der im Vorstand sitzt und den Fußball erfunden hat. Der hat vom Fußball keine Ahnung, der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung ..." Diese Worte wurden Wollitz zum Verhängnis. Kurz nachdem das Video das Internet erobert hatte, folgte die Beurlaubung des Trainers - trotz drei Siegen aus zuvor vier Spielen und guten Chancen, den Relegationsplatz in der 3. Liga zu erreichen. Später entschuldigte sich Wollitz und sprach von einem "emotionalen Moment".

Nach drei Tribünen-Besuchen innerhalb einer knappen Halbserie endete für Claus-Dieter Wollitz das Kapitel VfL Osnabrück. Der Platzverweis-Hattrick war jedoch nicht der Grund für sein Aus, sondern ein weiterer spektakulärer Ausraster. Nach der Rückkehr seiner Mannschaft aus Bielefeld hielt der Coach vor einigen Fans eine Wutrede, in der er den Vorstand heftig kritisierte. "Das ist auch noch einer, der im Vorstand sitzt und den Fußball erfunden hat. Der hat vom Fußball keine Ahnung, der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung ..." Diese Worte wurden Wollitz zum Verhängnis. Kurz nachdem das Video das Internet erobert hatte, folgte die Beurlaubung des Trainers - trotz drei Siegen aus zuvor vier Spielen und guten Chancen, den Relegationsplatz in der 3. Liga zu erreichen. Später entschuldigte sich Wollitz und sprach von einem "emotionalen Moment". © imago sportfotodienst

Attacke ohne Jacke: Im Oktober 2012 ließ "Pele" seinen Ärger an seinen Klamotten aus. Diese Aktion zeigte Wirkung: In der letzten Minute gelang den Osnabrückern im Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden immerhin noch der 2:2-Ausgleich. Wollitz sieht sich als Teil der Mannschaft, der an der Seitenlinie mitlebt - das kommt bei seinen Spielern an und kann Kräfte freisetzen.

Attacke ohne Jacke: Im Oktober 2012 ließ "Pele" seinen Ärger an seinen Klamotten aus. Diese Aktion zeigte Wirkung: In der letzten Minute gelang den Osnabrückern im Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden immerhin noch der 2:2-Ausgleich. Wollitz sieht sich als Teil der Mannschaft, der an der Seitenlinie mitlebt - das kommt bei seinen Spielern an und kann Kräfte freisetzen. © imago sportfotodienst