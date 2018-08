Bericht: Courtois-Wechsel zu Real fast perfekt – Vertragsunterschrift am Donnerstag

Die Wechselposse um Thibaut Courtois nähert sich ihrem Ende. Wie Sky Sports am Mittwoch berichtete, soll der Torhüter, noch beim FC Chelsea in Lohn und Brot stehend, schon am Donnerstag seinen neuen Vertrag bei Real Madrid unterschreiben.

Kepa Arrizabalaga soll als Ersatz kommen

In den vergangenen Tagen hatte Courtois versucht, sich seine Wechselerlaubnis zu erstreiken, indem er am Montag und Dienstag unerlaubt vom Training fernblieb. Einen Ersatz hat der FC Chelsea schon fest im Visier und ist bereit, viel Geld auf den Tisch zu legen: Kepa Arrizabalaga soll von Athletic Bilbao kommen - für die in der Ausstiegsklausel festgelegten 80 Millionen Euro. Laut Marca wurde diese am Mittwochvormittag bereits aktiviert. Noch im vergangenen Jahr war ein Transfer des Keepers für 20 Millionen zu Real Madrid nur knapp gescheitert und im Anschluss die neue Ausstiegsklausel festgelegt.