Courtois schwänzt Chelsea-Training: Will sich der Keeper zu Real streiken?

Nach Informationen der britischen Sun hat Thibaut Courtois am Montag das Mannschaftstraining der Blues geschwänzt und seine belgische Heimat nicht verlassen. Am Dienstag soll er dem Trainingsgelände des Klubs in Cobham erneut ferngeblieben sein. Dem Vernehmen nach möchte sich der WM-Dritte mit diesem Verhalten seinen lange geplanten Wechsel zu den Königlichen aus Madrid erstreiken. In nahezu sämtlichen britischen Zeitungen ist in Zusammenhang mit Courtois der Begriff "AWOL" zu lesen, der "absent without official leave" ("abwesend ohne sich abzumelden") bedeutet.