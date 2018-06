Crash mit Bottas: Vettel verliert WM-Führung an Frankreich-Sieger Hamilton

Crashpilot Sebastian Vettel hat die WM-Führung nach nur einem Rennen wieder an Formel-1-Titelverteidiger Lewis Hamilton verloren. Nach einem Startunfall und einer Zeitstrafe kämpfte sich der Ferrari-Star am Sonntag beim Grand Prix von Frankreich zwar noch bis auf Platz fünf, war gegen seinen britischen Dauerrivalen aber chancenlos. Hamilton dominierte den achten WM-Lauf in Le Castellet auch dank eines um mindestens zehn PS verstärkten Mercedes-Motors und liegt nach seinem dritten Saisonsieg nun in der Gesamtwertung 14 Punkte vor Vettel.

„Großartige Arbeit, Jungs. So glücklich für England. Ein wunderbarer Sonntag“, rief der 33-jährige Fußball-Fans nach dem 65. Sieg seiner Karriere via Boxenfunk seinem Team zu und erinnerte damit auch an das 6:1 der englischen Nationalmannschaft gegen Panama bei der WM kurz zuvor. Zweiter wurde der Niederländer Max Verstappen im Red Bull vor Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas kam trotz eines Schadens am Boden nach dem Unfall mit Vettel noch auf den siebten Rang. Nico Hülkenberg wurde im Renault Neunter.