Mit Abwehrspezialist Ugalde: Recken wollen in Lemgo wieder "stabil stehen"

Zwei Niederlagen am Stück, das kennt Cristian Ugalde eigentlich nicht. Dreimal ist er mit dem FC Barcelona spanischer Meister geworden, fünfmal holte er mit dem ungarischen Topklub KC Veszprém den Landestitel. Beide Vereine dominieren in ihren Ligen. "Ich kann es besser" In der Bundesliga läuft es für den Neuzugang mit den Recken aber bisher nicht so glatt. Und, das kommt dazu, der 31-jährige Spanier ist selbst noch nicht am Leistungslimit. „Ich kann es besser, ja. Aber in dieser Liga ist alles anders und noch neu“, sagt Ugalde. Zuletzt verlor die TSV Hannover-Burgdorf zweimal hoch und kassierte dabei 73 Tore. „Dass wir wieder stabil stehen, ist entscheidend“, so Ugalde. Eine Niederlage droht den ersatzgeschwächten Recken dennoch am Sonntag (16 Uhr) beim TBV Lemgo Lippe. „Wir müssen uns steigern, diese beiden Punkte sind sehr wichtig“, betont Ugalde.

Das sind die nächsten Partien der TSV Hannover-Burgdorf in der HBL bis zur Handball-EM 2019 Sonntag, 11. November 2018, 16.00 Uhr: TBV Lemgo Lippe - TSV Hannover-Burgdorf © Florian Petrow Donnerstag, 15. November, 19.00 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - SG BBM Bietigheim © imago/Eibner EHF-Cup, 3. Runde - Hinspiel am 17. November in der Siwss-Life-Hall gegen Lissabon (19 Uhr). Rückspiel am 24. November um 17 Uhr bei Benfica. © imago/GlobalImagens Mittwoch, 22. November 2018, 17 Uhr: SC DHfK Leipzig - TSV Hannover-Burgdorf © Christian Modla Sonntag, 2. Dezember 2018, 13.30 oder 16.00 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel © Sielski-Press Sonntag, 9. Dezember 2018, 13.30 oder 16.00 Uhr: HSG Wetzlar - TSV Hannover-Burgdorf © dpa - Bildfunk Samstag, 15. Dezember 2018, 20.30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - TSV Hannover-Burgdorf © dpa Dienstag oder Mittwoch, 18./19. Dezember 2018, Uhrzeit folgt: DHB-Pokal-Viertelfinale TSV Hannover-Burgdorf - HC Erlangen © Florian Petrow 20. Dezember - 23. Dezember 2018: TSV Hannover Burgdorf - Frisch Auf Göppingen © imago/Eibner Mittwoch, 26. Dezember 2018, Uhrzeit folgt: Bergischer HC - TSV Hannover-Burgdorf © Florian Petrow

"Road-Runner" Ugalde will "Bälle stehlen" Der Linksaußen liebt es, zu verteidigen und „Bälle zu stehlen“. Besonders in der 5:1-Abwehrtaktik, einer spanischen Spezialität. Dann ist der zweifache Familienvater in seinem Element. Er läuft lauernd vor seinen Mitstreitern herum, ist Vorposten und Abfangjäger und übernimmt Spezialaufgaben. Entweder schirmt er den gefährlichsten Gegner ab oder engt zumindest dessen Kreise ein. In Erlangen drehte Hannover eine knappe Partie in der Schlussviertelstunde, als der „Road Runner“ genannte Dauerläufer den vorher nicht zu stoppenden Christoph Steinert nahezu abmeldete.

"Ich weiß genau, was Carlos defensiv will" Fängt Ugalde einen Pass ab, führt das meist zu einem leichten Tor per Gegenstoß. „Die brauchen wir wieder öfter“, sagt Trainer Carlos Ortega. Sein Landsmann ist nun noch mehr gefordert, weil er als Einziger vorgezogen verteidigt. Ugalde: „Ich weiß genau, was Carlos defensiv will.“ Hannover kann nur noch drei mehr oder weniger fitte Rückraumspieler des Profikaders aufbieten, der Coach muss improvisieren. Alle gesunden Akteure sind gefragt und sollen den Jungen helfen. Ein unangenehmer Gegner sei der 131-malige spanische Nationalspieler (288 Tore), sagt Sven-Sören Christophersen, Sportlicher Leiter der Recken. „In drei ähnlichen Situationen, in denen du den Ball hast und Cristian begegnest, wird er anders reagieren, etwas anderes versuchen“, so Christophersen, „du kannst dich kaum auf ihn einstellen.“

Bilder vom Spiel der Handball-Bundesliga zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und MT Melsungen Da ist die Welt noch in Ordnung: Hannovers Mait Patrail (rechts) bejubelt den ersten Treffer. © Florian Petrow Recken-Torhüter Martin Ziemer (links) verabschiedet sich von den Fans. © Florian Petrow Hannovers Mait Patrail muss verletzt vom Feld. © Florian Petrow Hannovers Mait Patrail muss gestützt vom Feld gebracht werden. © Florian Petrow Hannovers Mait Patrail muss verletzt vom Feld. © Florian Petrow Hannovers Mait Patrail verletzte sich schwer. © Florian Petrow Hannovers Torhüter Urban Lesjak hat einen Ball gegen den Kopf bekommen. © Florian Petrow Nachdenklich: Hannovers Trainer Carlos Ortega. © Florian Petrow Hannovers Mait Patrail (Mitte) ist gefrustet. © Florian Petrow Hannovers Trainer Carlos Ortega wirkt frustriert. © Florian Petrow Hannovers Mait Patrail schließt ab. © Florian Petrow Hannes Feise (rechts) in der Abwehr der TSV Hannover-Burgdorf. © Florian Petrow Hannovers Hannes Feise (rechts) wirkt in der Abwehr der "Recken" mit. © Florian Petrow Hannovers Mait Patrail nimmt sich den Abschluss. © Florian Petrow Hannovers Mait Patrail (am Boden) muss verletzt vom Feld. © Florian Petrow Hannovers Kai Häfner ist erschöpft und niedergeschlagen. © Florian Petrow Mailt Patrail (Nummer 9) erzielt einen Treffer. © Florian Petrow Frustriert: Ilija Brozovic von der TSV Hannover-Burgdorf. © Florian Petrow Melsungens Johan Sjöstrand (links) kann gegen Hannovers Hannes Feise nicht mehr eingreifen. © Florian Petrow Nachdenklich: Trainer Carlos Ortega von der TSV Hannover-Burgdorf. © Florian Petrow Hannovers Mait Patrail hat es mit zwei Melsungern zu tun. © Florian Petrow Hannovers Trainer Carlos Ortega denkt nach. © Florian Petrow Hannovers Mait Patrail ist gefrustet. © Florian Petrow Hannovers Kai Häfner ist gefrustet. © Florian Petrow Hannovers Fabian Böhm (im Jacket) schlägt mit seinen Mitspielern ab. © Florian Petrow