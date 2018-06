"Keine Gerechtigkeit": Die Fußballwelt tobt nach Ronaldos Ellenbogenschlag

Kein Spieler polarisiert mehr als Cristiano Ronaldo.

Ist er der beste Fußballer der Welt? Wie lange kann der 33-Jährige auf diesem Top-Niveau noch spielen? Weshalb trägt er bei der WM einen Kinnbart? Jede Frage interessiert, jedes Detail scheint wichtig zu sein.

Und auch kein anderer Fußballer löst mehr Zorn bei Zuschauern und Gegnern aus als der Portugiese - so wie am Dienstagabend in Saransk beim 1:1 gegen den Iran. Was genau war passiert?

Ronaldo lief in der zweiten Hälfte auf der linken Außenbahn in Richtung gegnerisches Tor. Der Iraner Morteza Pouraliganji stellte sich ihm in den Weg, doch der Superstar stoppte nicht ab, sondern drängte sich vorbei und verpasste seinem Gegner dabei einen Schlag mit dem Ellenbogen. Seitdem wütet die Fußballwelt!