Wutanfall nach Schmähgesängen: Cristiano Ronaldo verspottet Atlético Madrid

In der Mixed Zone hatte der Portugiese einen regelrechten Wutanfall. Zornig lief er an den wartenden Journalisten vorbei und erklärte im Gehen, er sei sehr enttäuscht über die Niederlage. Dann provozierte er Atlético und seine Fans und tönte: "Ich habe fünf Champions-League-Titel und Atlético null."

Ronaldo tönt: "Wir werden sehen, wer weiterkommt"

Die Real-Legende verband den Spott mit einer Warnung an die Mannschaft von Atlético, die Juventus überraschend dominiert hatte und Ronaldo, Dybala und Co. kaum zur Entfaltung kommen ließ. "Wir werden sehen, wer weiterkommt", drohte Ronaldo den Madrilenen, die ausgewiesene Cup-Experten sind. Juve hatte im gesamten Spiel nur drei Schüsse - trotz 64 Prozent Ballbesitz! Peinlich für Juventus: Trotz Ausgaben in Höhe von 260 Millionen Euro im vergangenen Sommer (unter anderem 117 Mio. für Ronaldo) droht das Ausscheiden im Achtelfinale der Champions League. Dabei sollte in diesem Jahr der ganz große Wurf gelingen - mit Ronaldo.