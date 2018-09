"CR5,5": Internationale Pressestimmen zu Cristiano Ronaldos Torflaute

Das Warten geht weiter für Cristiano Ronaldo und Juventus Turin : Auch im dritten Pflichtspiel in der Serie A bleibt der Angreifer weiter ohne Tor. Beim 2:1-Auswärtssieg der Alten Dame bei Parma Calcio hat der portugiesische Europameister zwar über die volle Spielzeit auf dem Platz gestanden, doch die drei Punkte mussten andere sichern. Nach der verpassten Auszeichnung zu Europas Fußballer des Jahres ist das gleich der nächste Rückschlag für den sonst so erfolgreichen 33-Jährigen.

Mit dem Deutschen Sami Khedira in der Startelf startete Juve direkt mit Schwung in die Partie: In der 2. Minute sorgte Vize-Weltmeister Mario Mandzukic bereits für die Führung. Zwar konnte Parma noch vor der Halbzeit ausgleichen, doch die "Alte Dame" ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. In der 58. Minute besorgte Weltmeister Blaise Matuidi nach schöner Hackentrick-Vorlage von Mandzukic die erneute Führung und den Endstand - "CR7" konnte nur daneben stehen und mitjubeln.