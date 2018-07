Lothar Matthäus: Cristiano Ronaldo passt nicht zu Juventus Turin und nach Italien 

Die Anzeichen verdichten sich, dass Cristiano Ronaldo Real Madrid nach neun Jahren verlassen wird. Juventus Turin soll in den Verhandlungen mit dem wohl besten Fußballer der Welt schon sehr weit sein, ein Mega-Transfer bahnt sich an. Jorge Mendes, der Berater des Superstars, hat einen möglichen Wechsel nach Italien nicht dementiert.

Wirbel um Ronaldo-Wechsel zu Juventus: Medizincheck in München schon absolviert?

Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus spielte für Inter Mailand einst selbst in Italiens Top-Liga. Der 57-Jährige hat Zweifel an einem möglichen Transfer von Cristiano Ronaldo in die Serie A. "Ich glaube, dass Cristiano bleiben wird. Er spielt beim besten Klub der Welt, mit dem er alles gewonnen hat. Ich sehe keinen Grund, warum er zu Juventus gehen sollte. Italiens Liga hat nicht das Niveau der Vergangenheit“, sagte der ehemalige Bayern-Profi der italienischen Zeitung Gazzetta dello Sport.