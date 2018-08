Italiener kritisieren Cristiano Ronaldo – Wieder kein Treffer für Juve

Die Szene mit der offensichtlichen Geste des Ärgers während des Debüts des Weltfußballers in Turin am Samstag – sie wird unvergessen bleiben, ist sich die Tageszeitung La Repubblica sicher.

Bei der WM 2018 in Russland schied der Portugiese mit seinem Team schon im Achtelfinale aus. Immerhin gab's einen neuen Rekord: Ronaldo ist der erste Spieler, der für sein Land bei acht großen Turnieren in Serie mindestens ein Tor erzielte. © 2018 Getty Images

Niemandem gelangen so viele Tore in K.o-Spielen der Champions League wie Ronaldo. © imago

Ballermann: Mit 17 Toren in elf Spielen hält Ronaldo den Rekord für die meisten Tore in einer Champions-League-Saison (Saison 2013/14). © imago

Kein Spieler traf jemals öfter in den europäischen Topligen als Cristiano Ronaldo. Der Portugiese spielte bislang in der Premier League und Spaniens Primera Division. © imago

Keiner hat so viele Tore in Halbfinals der Champions League erzielt wie Ronaldo - Rekordhalter war zuvor Real-Legende Alfredo di Stefano gewesen.

Ronaldo „nicht das Maß aller Dinge“

Doch auch ohne den heiß ersehnten Treffer könnte der Saison-Auftakt für Italiens Rekordmeister kaum besser sein: 2:0 (1:0) stand es am Samstag am Ende der Heimpartie gegen Lazio Rom für das Team von Massimiliano Allegri.

Verein jubelt über den Heimsieg

In Führung gingen die Turiner gegen den Hauptstadtklub nach einem Tor von Miralem Pjanic (30.), der erst vergangene Woche seinen Vertrag bis 2023 verlängert hatte. „Es gibt nichts Besseres, als die Heimkehr so zu feiern“, jubelte der Klub in den sozialen Netzwerken.

Ronaldo sei eben – anders als Juventus – noch in der Eingewöhnungsphase, meint die Gazzetta. Und auch wenn die versammelten Medien in Italien am Sonntag über das fehlende Tor philosophierten. Sie hoben auch hervor, dass Mandzukic am Ende nur mithilfe des Portugiesen traf. Und dass es doch eigentlich gar nicht Ronaldos Art sei, seinen Mitstreitern ein solches Geschenk zu machen.