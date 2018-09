Ex-Star erzählt irre Ronaldo-Geschichte: Nackte Messi-Kritik vor dem Spiegel

Wenn diese Geschichte stimmt, werden auf einen Schlag viele Vorurteile über Weltfußballer Cristiano Ronaldo bestätigt: In seiner Biografie „How to Be a Footballer“ beschreibt der ehemalige englische Nationalspieler Peter Crouch, wie selbstverliebt Ronaldo während seiner Zeit bei Manchester United (2003 bis 2009) wirklich war – und es ist wohl noch schlimmer, als wohl selbst die härtesten Ronaldo-Kritiker erwartet haben.