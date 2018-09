Es geht auch ohne Ronaldo: Portugal schlägt schwache Italiener - Türkei dreht Spiel

Anzeige

Für den viermaligen Fußball-Weltmeister Italien ist der Fehlstart in die Nations League perfekt. Die Squadra Azzurra von Trainer Roberto Mancini verlor am Montag bei Europameister Portugal in Lissabon 0:1 (0:0) und muss mit nur einem Punkt aus zwei Spielen sogar um den Verbleib in der A-Gruppe bangen. Zum Auftakt hatten sich die Italiener, die schon die WM-Endrunde verpasst hatten, von Polen 1:1 getrennt.

In der B-Gruppe feierte die Türkei trotz eines 0:2-Rückstandes noch einen 3:2 (0:1)-Sieg bei WM-Achtelfinalist Schweden, der durch den Leverkusener Isaac Kiese Thelin in Führung gegangen war. In der C-Gruppe verbuchte Schottland beim 2:0 (0:0) gegen Albanien seinen ersten Sieg. WM-Teilnehmer Serbien kam gegen Rumänien nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus.

Modric, Mbappé und Co. - Die SPORTBUZZER-Elf der WM Vier französische Weltmeister und zwei Kroaten bilden das Gerüst der besten Spieler des Turniers – wie SPORTBUZZER-Fußballchef Heiko Ostendorp findet. Aber auch ein Kolumbianer spielte sich in die Auswahl . © Getty Images/Montage Thibaut Courtois (Belgien): Tolle Paraden, klasse Ausstrahlung. Nicht umsonst © Getty Tolle Paraden, klasse Ausstrahlung. Nicht umsonst steht Belgiens Nummer eins nun vor einem Wechsel zu Real Madrid . In Russland hielt Courtois seinen Kasten dreimal sauber. Yerry Mina (Kolumbien): Der einzige Spieler der WM-Elf, der sich bereits im Achtelfinale verabschiedete. Aber drei Tore in drei Spielen wären selbst für einen Stürmer eine Topbilanz. © Getty Raphael Varane (Frankreich): Stand in allen sieben Spielen 90 Minuten auf dem Platz - robust und zweikampfstark. Holte sich nach dem Champions-League-Pott auch noch den WM-Pokal. Kein Zufall! © Getty Benjamin Pavard (Frankreich): Einer der beiden Weltmeister aus der Bundesliga. Beeindruckte mit Offensivpower und Zweikampfhärte. Dazu mit einem der schönsten Tore des Turniers gegen Argentinien. © Getty Kevin De Bruyne (Belgien): Nahm seine überragende Form aus der Premier League mit nach Russland. Atemberaubende Technik, unglaubliche Pässe, fantastische Übersicht. Nur die Krönung fehlte. © Getty Luka Modric (Kroatien): Bekam völlig zu Recht den Goldenen Ball als bester Spieler des Turniers. Modric war der Boss beim überraschenden Vizeweltmeister und überzeugte in jedem Spiel. © Getty Paul Pogba (Frankreich): Ließ seine Mätzchen weg und zeigte endlich seine ganze Klasse auf großer Bühne. Stellte sich in den Dienst der Mannschaft und glänzte als Torschütze und Vorbereiter. © Getty Ivan Rakitic (Kroatien): Bildete mit Modric ein kongeniales Mittelfeldduo. Rakitic kurbelte das Spiel der Kroaten immer wieder an, machte kaum Fehler und übernahm stets Verantwortung. © Getty Eden Hazard (FC Chelsea) © Getty Harry Kane (Tottenham Hotspur) © Getty Kylian Mbappe (Frankreich): Vier Treffer und ein Assist bei seiner ersten Endrunde sprechen für sich. Dies gelang in seinem Alter (mit 19 Jahren) zuvor erst einem anderen Spieler – und der hieß Pelé. © Getty

Anzeige

André Silva schießt Italien tiefer in die Krise

Im Estadio da Luz erzielte André Silva nach Vorarbeit des Leipzigers Bruma in der 48. Minute den Siegtreffer für die Portugiesen, die ohne den pausierenden Weltfußballer Cristiano Ronaldo auskommen mussten. Die Gastgeber waren dabei über weite Strecken die bessere Mannschaft und vergaben bereits im ersten Durchgang eine Vielzahl an Torchancen wie etwa bei einem Lattentreffer in der 31. Minute. Bayern-Profi Renato Sanches wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und hatte kurz vor Schluss die große Chance zur Vorentscheidung.