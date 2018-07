Das Imperium Cristiano Ronaldo: So tickt der neue Megastar von Juventus Turin

Anzeige

Neun Jahre lang war Cristiano Ronaldo der Fixpunkt im königlichen Kosmos von Real Madrid. Jetzt wechselt der Portugiese zu Juventus Turin und soll der "Alten Dame" zu noch größerem internationalem Glanz verhelfen. Denn der 33-Jährige ist gefeierter Held, Social-Media-Gott und Multimillionär - das ist das Ronaldo-Imperium.

Der Nationalheld

Spätestens seit dem Triumph bei der EM 2016 in Frankreich wird Cristiano Ronaldo in Portugal vergöttert. In seiner Heimat am Atlantik gibt es Stadien mit dem Antlitz des 33-Jährigen, in seinem Geburtsort Funchal wurde ihm ein eigenes Museum gewidmet und zuletzt benannte man gar den internationalen Flughafen der Insel Madeira nach dem Superstar von Juventus Turin.

Dieser Personenkult wird auch durch das frühe Aus der Nationalmannschaft im Achtelfinale bei der WM 2018 in Russland nicht geschmälert. Immerhin hatte der Stürmer in der Vorrunde noch mit vier Toren für reichlich Show gesorgt und zudem einen Rekord aufgestellt: Noch nie zuvor hat ein Nationalspieler bei acht großen Turnieren in Serie mindestens einmal getroffen.

Der Privatmann

Das Leben des für viele besten Fußballers der Welt ist von Luxus bestimmt. Ronaldo besitzt einen beeindruckenden Fuhrpark voller Luxus-Karossen, darunter mit dem Bugatti Chiron auch das teuerste Auto der Welt. Doch die Garage ist nicht der beeindruckendste Teil seines Domizils in einer Vorstadt von Madrid. Die Villa verfügt über einen - gut gefüllten - Trophäen-Raum, ein eigenes Fitnessstudio und sogar ein Schwimmbad eigens für den Portugiesen und seine Familie.

Die umfasst mittlerweile vier Kinder von wohl drei verschiedenen Frauen. Um die Identität der Mütter seines ältesten Sohnes Cristiano Junior sowie der Zwillinge Mateo und Eva macht der 33-Jährige ein Geheimnis. Einzig bei der erst vor wenigen Monaten geborenen Alana Martina ist mit Ronaldos aktueller Freundin Georgina Rodriguez auch der zweite Elternteil bekannt.

Wo der Portugiese nun in Turin wohnen wird, ist noch nicht bekannt. Allerdings soll sich der Superstar bereits eine Villa in den Hügeln über der Stadt angesehen haben. Dort haben bereits Größen wie Zinedine Zidane und Fabio Cannavaro gelebt.

Der Social-Media-Gott

134 Millionen, 74,5 Millionen, 122 Millionen - das sind nicht etwa Ronaldos Gehaltsschecks der letzten drei Jahre, sondern die Zahl seiner Follower und Fans auf Instagram, Twitter und Facebook. Der Portugiese ist damit nicht nur unter Athleten ein Gigant, sondern übertrifft selbst globale Popstars wie Justin Bieber oder Taylor Swift. Auf seinen sozialen Kanälen versorgt er seine Gefolgschaft in zuverlässiger Regelmäßigkeit mit Bildern und Nachrichten aus Vereins- und Privatleben und scheut sich dabei auch nicht vor tiefen Einblicken in seinen Alltag.

Auch finanziell macht sich die Beliebtheit von CR7 in den sozialen Kanälen bezahlt. Wie Forbes ermittelte, sorgten gesponserte Posts, in denen der Portugiese für zahlreiche namhafte Unternehmen wirbt, für einen Gesamtertrag von unglaublichen 778 Millionen Euro. Kein Wunder also, dass Ronaldo beim Who's Who der Wirtschaft gefragt ist wie nie zuvor.

Chill in my hotel with my baby❤️ pic.twitter.com/ySPQ9BP566 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 21, 2018

Der Krösus unter den Sportlern

Kein Athlet weltweit verdient so gut wie Cristiano Ronaldo. Zum zweiten Mal in Folge krönte ihn Forbes 2017 zum bestbezahlten Sportler des Planeten - vor Größen wie LeBron James, Roger Federer oder Lewis Hamilton. 75 Millionen Euro kassierte Ronaldo im vergangenen Jahr, sein eigentliches Gehalt bei Real Madrid machte dabei mit angeblich rund 21 Millionen Euro nur einen Bruchteil dessen aus.

Deutlich mehr bringen dem Portugiesen lukrative Werbe-Deals mit namhaften Firmen ein. So unterzeichnete er jüngst einen lebenslangen Vertrag mit Nike, der eine Milliarde Dollar in Ronaldos Kasse spült - umgerechnet 830 Millionen Euro.

Der Transfer zu Juventus Turin dürfte dem Superstar weitere Verträge als Werbegesicht für Unternehmen einbringen. Und: In Italien verdient Ronaldo künftig wohl satte neun Millionen Euro mehr als noch in Madrid.

Internationale Pressestimmen zum Bayern-Spiel gegen Real Madrid ABC (Spanien): "Real Madrid gewinnt im Münchner Büro." © abc AS (Spanien): "Das schwarze Tier ist Asensio" © AS Marca (Spanien): "Der Champion schaut bereits nach Kiew" © marca El Mundo (Spanien): "Real Madrid leidet, aber eliminiert München." © elmundo La Razon (Spanien): "Madrid kehrt nach München zurück" © larazon El Pais (Spanien): "Madrid gewinnt in München durch Tore von Marcelo und Asensio und ist dem Finale nahe" © elpais The Sun (England): "Marcelo und Asensio geben den Befehl im Halbfinale" © thesun Daily Mail (England): "Real Madrid gewinnt in München durch Ansensios Sturz auf die schlechte Verteidigung" © dailymail Gazetta dello Sport (Italien): "Bayern spielt, Real und Zidane gewinnen" © gazettadellosport L´Equipe (Frankreich): "Schrecklich effektiv" © lequipe Bild.de (Deutschland): "Schmerzpleite für Bayern" © bild.de La Repubblica (Italien): "Asensio bestraft die Deutschen. Zidane in der Nähe des dritten Finales in Folge." © La Repubblica

Anzeige

Der Hotel-Mogul

Cristiano Ronaldo spielt nicht nur Fußball, sondern ist auch sehr umtriebig als Unternehmer. Mode, Parfüm, Schuhe - die Liste der Produkte aus der CR7-Reihe ist lang. Die vorläufige Krönung seines Wirtschafts-Imperiums ist eine eigene Hotelkette. In Lissabon und auf Madeira stehen bereits edle Unterkünfte mit dem Namen des Portugiesen. Eröffnungen in Marrakesch, Madrid und New York sind bereits geplant.

Der Rekord-Sammler

Ob mit Real Madrid oder individuell: Der 33-Jährige hat sich eine stolze Sammlung an Rekorden zugelegt. Der Stürmer ist Rekordtorschütze von Real Madrid und Portugal, fünfmaliger Weltfußballer und schon jetzt eine Champions-League-Legende. Seine Rekorde im Überblick: