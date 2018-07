Ronaldo startet bei Juventus Turin: Parma erhöht Ticket-Preise enorm

Das Ronaldo-Abenteuer kann beginnen! Am Montag startet der portugiesische Weltstar sein Engagement bei Juventus Turin endlich auch auf dem Platz. In Turin wird er nach dem WM-Urlaub (Griechenland und Ibiza) mit seiner Model-Freundin Georgina Rodriguez zum Training erwartet. Schon am Sonntagabend landete er mit Privat-Jet in Italien samt Familie. Hunderte jubelnde Tifosi bereiteten ihn einen für einen Weltfußballer angemessenen Empfang. Für das erste Training am Montag wird ein noch größerer Fan-Ansturm erwartet.