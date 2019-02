Royaler Support: Cristina von Spanien sieht Heimsieg der A-Junioren der TSV Burgdorf

Es war die Reaktion, die sich Trainer Iker Romero erhofft hatte: Nach der schwachen Leistung bei Spitzenreiter Bayer Dormagen (27:35) in der Vorwoche haben sich die A-Junioren der TSV Burgdorf von ihrer besseren Seite gezeigt und das Bundesligaspiel gegen GWD Minden verdient gewonnen.

Petar Juric muss von der Platte

Die Freude über das 33:25 (15:13) und die Festigung von Rang zwei in der Weststaffel verflog beim Coach aber schnell. Schuld dran war die 48. Minute, als sich Petar Juric erneut verletzt hat und von Mitspielern gestützt das Feld verlassen musste. In seinem ersten Spiel nach wochenlanger Pause, wurde der Torjäger vorsorglich nur in der Defensive eingesetzt, bevor er umknickte.