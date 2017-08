Crouch, Shaqiri & Co: Mehr als 15000 Fans wollen RB-Leipzig-Test gegen Stoke City sehen

Anzeige

Leipzig. Es kommt jede Menge Tradition auf RB Leipzig zu. Stoke City, 1863 unter dem Name Stoke Football Club gegründet, gastiert am Samstag zur Generalprobe vor dem Saisonstart in der Red-Bull-Arena. Der Verein ist nach Notts County der zweitälteste noch existierende professionelle Fußballclub der Welt. Seit 2008 spielt das Team aus der Stadt Stoke-on-Trent, gelegen in den englischen Midlands, in der Premier League.

Wie es sich für einen Verein gehört, der aus einer Liga kommt, die im Geld schwimmt, gibt es auch einige Stars in den eigenen Reihen: Ex-Bayern-Stürmer Xherdan Shaqiri, der Spanier Bojan Krkic und der englische Zwei-Meter-Nationalspieler Peter Crouch. Mit Verteidiger Philipp Wollscheid (zuletzt VfL Wolfsburg) gehört auch ein Deutscher zum Kader von Trainer Mark Hughes. Vergangene Saison landete Stoke auf Tabellenplatz 13 der Premiere League.

Kooperation mit St. Pauli

Ihren Spitznamen „The Potters“ (die Töpfer) verdankt die Mannschaft dem entsprechenden Industriezweig der Stadt. Die Trikots sind traditionell rot-weiß längsgestreift. Der größte Erfolg ist schon so alt, dass die Getränkefirma Red Bull (1984) noch nicht einmal gegründet worden war. Der Pokalsieg im Finale gegen den FC Chelsea stammt aus dem Jahr 1972.

Aktuell setzt Stoke allerdings Trends: Als erster Premier-League-Club gingen die Potters diese Woche eine Kooperation mit einem deutschen Verein ein – dem Zweitligisten FC St. Pauli. „Stoke kann uns helfen, Spieler zu verpflichten, die in ein oder zwei Jahren so weit sind, dass sie bei ihnen spielen können. Für uns ist es eine Möglichkeit, Spieler zu bekommen, die wir uns sonst nicht leisten können", erklärte Ewald Lienen, St. Paulis technischer Direktor. Am Dienstag gewann der Kiezclub den Test gegen seinen neuen Partner mit 4:2.

1000 Stoke-Fans erwartet

Während sich in Leipzig bereits mehr als 15 000 Fans für den finalen Test am Samstag (16.45 Uhr) Tickets gesichert haben, werden von den Gästen aus England etwa 1000 Anhänger erwartet, wie RB Leipzig mitteilte. Eine Invasion von der Insel, so wie beim Testspiel im Januar gegen die Glasgow Rangers, als 8000 gegnerische Fans laut singend durch die Stadt zogen, bleibt also aus.

RB-Coach Hasenhüttl will die Partie als letzte Möglichkeit nutzen, „um noch ein paar Dinge auszuprobieren“. Dabei sollen zwei verschiedene Mannschaften pro Halbzeit auflaufen. Teams aus England seien aufgrund ihrer Robustheit und des Tempos immer ein guter Gradmesser. Vor der ersten Champions-League-Saison hat der Neuling dann nach den Tests gegen Konyaspor (Türkei, 1:0), Sevilla (Spanien, 0:1) und Lissabon (Portugal, 2:0) ein großes Spektrum an internationalen Gegnern abgedeckt.

Mannschaftsfoto mit den Fans

Rund um die Partie am Samstag gibt es einige Höhepunkte. Bereits ab 12 Uhr findet im Trainingszentrum am Cottweg ein Familientag statt. Maskottchen Bulli feiert seinen sechsten Geburtstag. Zudem steigt die Finalrunde des Stadtteilturniers „Leipziger Viertelfinals“ in den Altersklassen U11 bis U14.

Nach dem Spiel präsentiert RB Leipzig den Kader mit seinen sechs Neuzugängen. Dabei wird die Mannschaft mit einer Hebebühne in den Sektor B (Fanblock) gehoben, um gemeinsam mit den Anhängern für ein großes Foto zu posieren.

Info: Aufgrund von Bauarbeiten wird es auf dem Stadionvorplatz keine Parkmöglichkeiten geben. Der Verein bittet deshalb, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

