Da war mehr drin: TSV Hannover-Burgdorf verliert bei Grundfos Tatabánya KC

Die TSV Hannover-Burgdorf musste eine bittere Niederlage in Ungarn hinnehmen. Bei Grundfos Tatabánya KC verloren die "Recken" im EHF-Cup mit 25:27. Der Einzug ins Viertelfinale ist nach dem verlorenen Spiel in Gefahr. Besonders bitter: Die Burgdorfer erwischten einen guten Start in die Partie und führten lange - es war mehr drin...