Dämpfer in Berlin: BSG Chemie kommt mit leeren Händen nach Leipzig

Leipzig. Für die BSG Chemie Leipzig war in der Fremde nichts zu holen. Die Leutzscher verloren am Sonntag im Berliner Poststadion gegen den Berliner AK mit 0:2. Nach dem Pokaltriumph gegen FSV Zwickau stehen die Sachsen in der Regionalliga dieses Mal mit leeren Händen da.

Die Gastgeber dominierten von Beginn an und ließen den Chemikern kaum Raum zu Luftholen. Tim Linthorst traf bereits in der 18. Minute, setzte dabei aber noch den Ellebogen zu stark ein. Kein Treffer. Drei Minuten später machte es Lovro Sidnik besser und stocherte den Ball nach einem Freistoß über die Linie. Wiederum zwei Minuten später gleich der nächste Treffer für BAK: Felix Brügmann verwertete eine Flanke per Kopf zum 2:0. Doppelschlag BAK!

In der ersten Halbzeit fand die BSG fast nicht statt. Trainer Dietmar Demuth reagierte in der Pause und brachte mit Tommy Barth und Marc Böttger für Lars Schmidt und Manuel Wajer zwei frische Männer. Die Gäste agierten anschließend etwas gefälliger ohne aber zu klaren Chancen zu kommen. Der Berliner AK verabschiedete sich in der 90. Minute mit 3:0 von den 1107 Fans. Orhan Yildirim machte den Deckel drauf. Am Ende mussten sich die Leipziger bei ihrem Torhüter bedanken, dass die Niederlage nicht deutlicher ausfiel.

Chemie: Latendresse-Levesque, Wajer (46. Barth), Karau, Hey, Trogrlic, L. Schmidt (46. Böttger), Bunge (63. Wendt), Heinze, F. Schmidt, Yajima, Bury. Tore: 1:0 Sindik (24.), 2:0 Brügmann (26.), 3:0 Özcan (90.). Zuschauer: 1107 Schiedsrichter: Allwardt (Kritzmow)

